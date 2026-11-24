Longtemps tenu en échec par un bloc bizertin compact et bien organisé, le Stade Tunisien a dû faire preuve d'une grande patience pour conforter son néo-statut de spécialiste des fins de match.

Au Bardo, face à une défense nordiste disciplinée et prompte à se projeter en contre-attaque, les Bardolais ont peiné à trouver des espaces durant la première heure de jeu, mais s'en sont finalement remis au coaching gagnant de Tozé Marreco pour faire la différence avec les entrées de Fakhreddine Ben Youssef et de Mohamed Amine Khemissi. Au final, même si c'est sévère pour un CAB dangereux sur contre avec un bloc médian qui a limité les possibilités offensives stadistes, les Bardolais méritent leur victoire si l'on se réfère aux statistiques de la rencontre.

En clair, le Stade Tunisien a largement dominé en possession (60 %) et en volume offensif (9 tirs contre 5). Même s'ils n'ont concrétisé leur supériorité que vers la fin, les Stadistes ont, en fin de compte, touché au but grâce à une maîtrise territoriale patiente, un tempo dicté et un engagement physique marqué qui ont eu raison de la densité du bloc bizertin.

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Au Stade, actuellement, la réussite est aussi due à l'efficacité du banc stadiste. Les statistiques disponibles soulignent ainsi le rôle déterminant du coaching. Dernier changement payant en date, celui de Yusuf Touré par Amine Khemissi, buteur à cinq minutes du terme, alors que l'autre entrant, Ben Youssef, a apporté son abattage et sa vélocité en attaque. Le Stade réalise donc une excellente opération au classement.

Pour résumer enfin, l'on peut dire que le scénario de ce match s'est dessiné en deux actes mais avec clarté : d'un côté, un Stade Tunisien qui a imposé sa maîtrise en première mi-temps sans pour autant percer le verrou adverse.

Et de l'autre, toujours en première période, un Club Athlétique Bizertin parfaitement organisé en bloc médian, compact entre les lignes et prêt à exploiter la moindre perte de balle pour se projeter rapidement vers l'avant, sans réussite.

Après coup, lors du second half, la possession bardolaise est restée largement stérile. Jusqu'à l'heure de jeu, la production d'ensemble des deux équipes reflétait fidèlement l'équilibre tactique d'une partie qui restait cadenassée, le temps pour le coach portugais d'apporter les ajustements nécessaires et de permettre aux siens de forcer leur destin face à un adversaire dont la déception est à la hauteur des efforts fournis.