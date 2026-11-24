La bataille juridique autour de la finale de la CAN 2025 est loin d'être terminée. Après le verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS), la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a exprimé son désaccord et annoncé son intention d'exercer toutes les voies de recours à sa disposition.

L'instance marocaine dénonce notamment le fait que ses réserves concernant de potentielles atteintes à l'intégrité et à la crédibilité de la procédure arbitrale n'aient pas été prises en considération.

Elle évoque également un contact présumé entre l'arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, seulement 48 heures avant le prononcé du verdict.

La Fédération marocaine regrette par ailleurs que le TAS n'ait pas suffisamment tenu compte des positions de la FIFA et de l'IFAB concernant les joueurs quittant la pelouse sans l'autorisation de l'arbitre. Un point central dans la contestation marocaine des événements survenus lors de la finale.

Déterminée à poursuivre son combat sur le terrain juridique, la FRMF entend ainsi contester le verdict et maintenir la pression autour d'un dossier qui continue d'alimenter les tensions entre les deux fédérations.