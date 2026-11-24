Dès le 29 novembre, la ville tourne la page de l'occupation anarchique des rues autour des marchés.

C'est une décision que beaucoup de Bizertins attendaient depuis des années. Avec l'ouverture officielle du marché Hmida Sadkaoui et l'interdiction de toute activité commerciale en dehors des marchés autorisés, la municipalité lance une vaste opération de réorganisation du commerce de détail. À partir du 29 novembre, les rues Cheikh Driss et Sassi Bahri devront être totalement libérées. Une mesure accueillie avec satisfaction par une large partie de la population, tout en soulevant une question essentielle : la ville saura-t-elle maintenir cet ordre retrouvé dans la durée ?

Une annonce qui redonne espoir

Rarement un simple communiqué municipal aura suscité autant de réactions positives.

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Depuis plusieurs années, les habitants de Bizerte assistaient, parfois impuissants, à l'extension progressive des étals, des charrettes et des points de vente improvisés aux abords du marché Salah Eddine Bouchoucha. Peu à peu, les trottoirs ont disparu sous les marchandises, les rues se sont rétrécies et les difficultés de circulation sont devenues le quotidien de milliers de citoyens. Aujourd'hui, les choses semblent enfin évoluer.

La municipalité vient d'annoncer l'application stricte de la décision municipale n° 5946 du 10 novembre 2026 destinée à encadrer durablement l'activité commerciale et à mettre fin à l'occupation anarchique de l'espace public.

Deux marchés, et pas un de plus

Le principe est désormais clair. La vente des fruits, légumes et autres produits devra être exercée exclusivement à l'intérieur de deux espaces dûment aménagés : le marché Salah Eddine Bouchoucha ; le nouveau marché Hmida Sadkaoui.Tout commerce exercé en dehors de ces deux structures sera considéré comme une infraction.

L'ouverture du marché Sadkaoui constitue d'ailleurs l'un des éléments majeurs de cette réforme. Longtemps attendu, il offre enfin une solution concrète permettant d'accueillir les commerçants qui occupaient jusque-là les espaces publics faute de place suffisante ailleurs. Autrement dit, la ville ne se contente pas d'interdire : elle organise.

Des rues rendues à leurs habitants

La mesure la plus visible concerne les rues Cheikh Driss et Sassi Bahri ainsi que leurs abords immédiats.

À compter du dimanche 29 novembre 2026 à minuit, plus aucun étal, aucune installation commerciale ni aucune occupation irrégulière ne devra subsister dans ces secteurs.

Pour les riverains, les automobilistes et les piétons, cette décision représente bien davantage qu'une opération de police municipale.

C'est la perspective de retrouver des trottoirs praticables.

C'est la perspective de circuler sans encombre.

C'est la perspective de voir disparaître des embouteillages devenus chroniques.

C'est aussi le retour d'un cadre urbain plus harmonieux, plus propre et plus sûr.

En somme, c'est une partie de la ville qui revient à ses habitants.

Les commerçants réguliers enfin entendus

Chez les professionnels installés légalement dans les marchés municipaux, le sentiment dominant est celui d'un soulagement longtemps attendu.

Beaucoup dénonçaient depuis des années une concurrence qu'ils jugeaient inéquitable. D'un côté, des commerçants s'acquittant de loyers, de taxes et de charges diverses. De l'autre, des vendeurs utilisant librement la voie publique sans supporter les mêmes obligations.

La réorganisation annoncée est donc perçue comme un rétablissement d'une règle simple mais fondamentale : les mêmes droits pour tous, mais aussi les mêmes devoirs.

Pour ces commerçants, il ne s'agit pas de priver quelqu'un de son gagne-pain, mais de faire respecter les mêmes règles pour l'ensemble des acteurs économiques.

Cette fois, la sanction est annoncée

L'autre aspect important du communiqué réside dans sa fermeté. Les autorités ne se limitent pas à énoncer une interdiction.

Elles préviennent également que toute infraction exposera les contrevenants à des mesures légales pouvant aller jusqu'à la saisie des marchandises et à l'engagement de procédures prévues par la réglementation en vigueur. Ce signal est particulièrement important.

Car les Bizertins ont souvent vu par le passé des campagnes de remise en ordre produire des résultats spectaculaires... mais provisoires.

Cette fois, la municipalité semble vouloir montrer que l'application de la loi ne s'arrêtera pas aux annonces.

Une victoire... mais aussi un devoir de vigilance

Faut-il s'en réjouir ? Assurément.

Cette décision répond à une aspiration profonde de nombreux citoyens : celle de vivre dans une ville respectueuse de ses règles, de ses espaces publics et du droit de chacun.

Mais il serait prématuré de crier victoire.

Le véritable défi commence précisément le 29 novembre.

L'évacuation des rues Cheikh Driss et Sassi Bahri constituera un premier succès. Leur maintien libre de toute occupation anarchique durant les mois qui suivront en constituera un second, infiniment plus important.

Car l'histoire récente de nombreuses villes nous enseigne une chose : l'ordre se conquiert en quelques jours, mais il se préserve tous les jours.

Une victoire à confirmer

Le marché Sadkaoui ouvre enfin ses portes. Les commerçants disposent désormais d'un cadre légal pour exercer leur activité. Les habitants espèrent retrouver des rues plus fluides, des trottoirs accessibles et un environnement urbain digne d'une grande ville comme Bizerte. Il y a donc lieu de saluer une décision courageuse et attendue depuis longtemps.

Mais les Bizertins ont appris, au fil des années, à se méfier des victoires trop rapidement célébrées. Car si l'ordre peut être rétabli en quelques jours, son maintien exige une vigilance de tous les instants.

Le véritable test ne sera pas le 29 novembre. Le véritable test viendra après : lorsque l'attention médiatique sera retombée, lorsque les premières difficultés apparaîtront et lorsque certains tenteront, comme cela s'est souvent produit par le passé, de reprendre progressivement possession de l'espace public.

C'est précisément à ce moment-là que les autorités seront attendues. Non pour des opérations ponctuelles ou spectaculaires, mais pour une présence constante, une application rigoureuse des décisions prises et une égalité de traitement entre tous les commerçants.

Les habitants, quant à eux, observeront. Ils sauront reconnaître les efforts accomplis, mais ils sauront également mesurer la détermination des responsables à préserver durablement cet ordre retrouvé.

Le communiqué municipal fixe une date : le 29 novembre 2026. L'histoire, elle, en fixera une autre : celle du jour où l'on pourra affirmer, sans crainte d'être démenti, que les rues Cheikh Driss et Sassi Bahri ont définitivement cessé d'être le symbole de l'anarchie commerciale pour devenir celui d'une ville réconciliée avec ses règles, ses marchés et son cadre de vie.

La satisfaction est aujourd'hui légitime. La vigilance, elle, doit désormais être permanente. Car à Bizerte, les citoyens ne demandent plus des promesses. Ils attendent des résultats durables.