Un contingent qui représente un soutien précieux pour la formation tunisienne, appelée à évoluer dans un environnement particulièrement hostile face à l'un des poids lourds du football égyptien.

Au-delà de l'enjeu sportif, la présence des supporters rouge et blanc pourrait constituer un atout supplémentaire pour les hommes du staff technique.

Les Clubistes espèrent ainsi répondre présents en nombre dans les tribunes du stade du Caire et faire entendre leur voix face au public égyptien.

Reste désormais à savoir dans quelles conditions ces billets seront distribués et organisés pour permettre aux supporters de soutenir leur équipe lors de cette affiche très attendue.