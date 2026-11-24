Les points noirs doivent disparaître de la région de Sousse. Le gouverneur, Sofien Tanfouri, l'a martelé lors d'une séance de travail sur le suivi de l'action municipale, a indiqué le gouvernorat.

Les participants ont fait le point sur le plan régional d'élimination des points noirs et sur l'application des conventions signées dans le cadre du « parrainage vert ».

Ils ont également examiné l'entretien des entrées des villes, l'amélioration du paysage urbain, la collecte périodique des déchets et la lutte contre les atteintes à l'environnement.

Tout en soulignant la nécessité de redoubler d'efforts, le gouverneur a demandé de poursuivre les interventions dans la propreté et la protection de l'environnement. L'objectif étant de rayer ces points noirs de la carte de la région. Ont pris part à la réunion, le secrétaire général du gouvernorat, les secrétaires généraux chargés de la gestion des communes et le directeur régional de l'environnement.