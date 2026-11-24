Luanda — Le duel entre le Primeiro d'Agosto et le Kabuscorp de Palanca, prévu mercredi à 15 heures au stade França Ndalu, sera l'une des principales affiches de la 12e journée du championnat national de football, le Girabola 2026-2027.

Cinquième au classement avec 19 points, le club militaire accueillera un adversaire en quête de points pour s'éloigner de la zone dangereuse. Le Kabuscorp occupe en effet la 14e place avec huit points, soit deux unités de plus que l'Académica de Lobito, dernière du classement.

Après une série de quatre journées sans victoire, le Primeiro d'Agosto a retrouvé le chemin du succès lors de la précédente journée, en dominant São Salvador do Kongo (3-1). Le Kabuscorp, qui s'est entre-temps séparé de son entraîneur Leonardo Neiva, reste pour sa part sur un match nul (1-1) face au FC de Luanda.

Les confrontations entre les deux équipes donnent généralement lieu à des rencontres disputées et équilibrées, quel que soit le terrain.

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Dans les autres rencontres programmées mercredi, le champion national en titre, Petro de Luanda, recevra le FC de Cabinda avec l'ambition de réduire son écart avec le leader, Wiliete. Le club de Cabinda aborde cette rencontre après avoir engrangé quatre points lors de ses deux dernières sorties à domicile.

Deuxième au classement avec 25 points, la formation de Catetão sera opposée au 15e du championnat, qui ne compte que huit points.