Dundo — La province de Lunda-Norte ambitionne de s'affirmer comme un pôle de référence de la production agricole et une destination attractive pour les investissements, portée par ses potentialités productives et ses perspectives de croissance économique, a déclaré lundi à Dundo le vice-gouverneur, Alteres Malenga.

À l'ouverture de la campagne agricole 2026-2027, le responsable a indiqué que les autorités provinciales s'attachent à créer les conditions nécessaires au passage d'une agriculture essentiellement de subsistance à un modèle de production structuré, à vocation entrepreneuriale et commerciale.

Il a notamment mis en avant les atouts de la région, parmi lesquels des conditions climatiques favorables, d'importantes superficies de terres arables, des ressources hydriques et une population active majoritairement jeune. Autant de facteurs susceptibles de soutenir l'accroissement de la production et de favoriser l'investissement dans le secteur agro-pastoral.

Selon Alteres Malenga, le lancement de cette nouvelle campagne traduit un engagement renouvelé en faveur de la diversification de l'économie, de l'augmentation de la production nationale, du renforcement de la sécurité alimentaire, de la création d'emplois et de l'amélioration des conditions de vie des populations.

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Il a également souligné le caractère stratégique de l'agriculture dans la diversification de l'économie provinciale, précisant que les autorités entendent soutenir cette activité afin de garantir une production suffisante et de qualité, capable de répondre aux besoins des marchés local et extérieur.

De son côté, le directeur du Bureau provincial de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Delfim Mussulo, a annoncé que la province table sur une récolte de plus de trois millions de tonnes de produits alimentaires divers au titre de la campagne 2026-2027, principalement grâce à la contribution du secteur agricole familial.

Pour atteindre cet objectif, 190 000 hectares ont été préparés, avec la participation prévue de 266 000 familles paysannes, a-t-il précisé.

La cérémonie de lancement a été marquée par le début des semis ainsi que par la remise de kits et de semences agricoles aux coopératives et aux exploitants individuels des 19 municipalités de la province.

La campagne se déroule sous le thème : « Transformation des systèmes agricoles en systèmes agroalimentaires et accélération de la mobilisation des ressources hydriques au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ».