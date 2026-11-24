Talatona — Quarante-quatre exposants participent à la Foire nationale de l'éducation 2026, ouverte lundi à Luanda, avec la présence de délégations du Botswana et du Zimbabwe.

Placée sous le thème « 50 ans : alphabétiser, éduquer et transformer l'Angola », cette manifestation, qui prend fin mardi, réunit des établissements d'enseignement, des étudiants, des enseignants et des partenaires du secteur privé autour de la promotion des initiatives et du partage d'expériences dans le domaine éducatif.

L'événement entend favoriser les échanges de connaissances, stimuler l'innovation et renforcer la coopération entre les institutions nationales et étrangères, tout en encourageant les synergies entre les différents acteurs du système éducatif.

La participation des délégations étrangères offre également une occasion de confronter les expériences et de partager les bonnes pratiques susceptibles de contribuer à l'amélioration des politiques et des systèmes éducatifs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Foire nationale de l'éducation 2026 s'inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée nationale de l'éducateur, commémorée chaque année le 22 novembre en Angola.

Cette journée marque l'anniversaire du lancement de la première campagne nationale d'alphabétisation, le 22 novembre 1976, à l'usine Textang II, à Luanda, par le premier président angolais, António Agostinho Neto.