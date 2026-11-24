L'énergie brute et l'attitude décontractée des deux musiciens, Simone Aubert (cofondatrice du groupe Massicot) à la batterie et Vincent Bertholet (fondateur de l'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp) à la contrebasse, ont suffi à aimanter l'audience.

À Bhar Lazreg, l'atmosphère était électrique ce dimanche 22 novembre pour la soirée de clôture de la 8e édition de la Biennale Jaou Tunis. Devant un public d'avertis et d'habitués du B7L9 Art Centre, le duo genevois Hyperculte a livré une prestation en boule de feu de près d'une heure, refermant ainsi une édition foisonnante marquée par des spectacles vivants, des performances, des concerts et surtout les deux expositions phares : «Becoming the Ocean», portée par la Biennale de l'Image en Mouvement (BIM'26), et «Undertow/ Contre-Courant», proposée par le Festival Art Explora.

Sur la petite scène intimiste de la salle dédiée aux concerts et autres performances musicales, l'énergie brute et l'attitude décontractée des deux musiciens, Simone Aubert (cofondatrice du groupe Massicot) à la batterie et Vincent Bertholet (fondateur de l'Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp) à la contrebasse , ont suffi à aimanter l'audience.

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La batterie de Simone Aubert, d'une précision millimétrée, imprimait une pulsation nerveuse soutenue par des touches de synthétiseur, à laquelle la contrebasse de Vincent Bertholet répondait par des boucles répétitives et des nappes sonores profondes. Dans l'espace, leurs deux voix se sont entremêlées en litanies, oscillant entre incantation et fragments poétiques.

À partir de cette instrumentation volontairement épurée, le tandem genevois façonne une matière sonore organique. La répétition y fait office de moteur de transe, chaque motif entraînant le suivant dans une montée en intensité qui a gagné progressivement la salle.

À la croisée du krautrock, du punk, de la pop et du post-rock, Hyperculte cultive un minimalisme qui ne renonce jamais à l'impact scénique. Une musique à la fois méditative et énergique qui nous a rappelé par moments l'audace rythmique de «Liquid Liquid» ou encore la fougue nerveuse de «Noir Désir».

Un voyage sonore taillé sur mesure, quelque part entre vertige hypnotique et décharge électrique, pour accompagner le clap de fin de cette 8e édition. Un excellent voyage sonore dont on aurait volontiers prolongé l'expérience au-delà de cette heure (un peu moins même) de concert. Lorsque le duo a tiré sa révérence, on est resté un peu sur notre faim. On aura néanmoins eu le plaisir de découvrir cette formation et de s'ouvrir davantage à son univers musical. Une belle découverte que l'on s'est empressé d'ajouter à notre playlist, avec l'envie de retrouver leur son bien au-delà de cette soirée.

Il est à noter que le B7L9 Art Centre continuera d'abriter l'exposition «Undertow / Contre-Courant» jusqu'au 31 décembre 2026, offrant aux visiteurs l'occasion de prolonger la découverte des oeuvres bien au-delà du calendrier de la biennale.