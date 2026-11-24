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Après une représentation particulièrement réussie à Belgrade le 24 octobre dernier, le Carthage Symphony Orchestra (CSO) et le ballet serbe KUD Sevojno se sont de nouveau réunis au Théâtre municipal de Tunis pour deux dates consécutives. Le spectacle intitulé « Écho des deux rives » (Echo of the two shores) a été joué le 18 et le 19 novembre, avec mise en scène de Maher Msaddak.

L'orchestre a été dirigé par le maestro Hafedh Makni. Les représentations ont été organisées par l'ambassade de Tunisie à Belgrade, l'ambassade de Serbie en Tunisie et l'association Musique Sans frontières.

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Au coeur de ce projet artistique, une date à fêter : le 70e anniversaire des relations diplomatiques tuniso-serbes. Pour cela, le spectacle a été spécialement pensé autour des souvenirs communs qui relient les deux peuples amis. En effet, en 1916, des milliers de Serbes ont débarqué sur les quais de Bizerte, pas loin de Sidi Salem. Ils ont trouvé refuge en Tunisie à l'époque de la Grande Guerre et se sont bien intégrés au sein de la population locale. C'est cette épopée que « Écho des deux rives » raconte en musiques, en chants, en théâtre et en danses.

Le spectacle est conçu dans un format hybride à la croisée du symphonique et du chorégraphique, de la comédie musicale et du spectacle vivant. Les choristes du CSO sont alors devenus les protagonistes de cette fresque, accompagnant le ballet serbe KUD Sevojno dirigé par Dorde Delic Les compositions inédites et les arrangements ont été réalisés par Wassim Makni.

Mourad Gaaloul a été à la tête du choeur. Nefla Ramoundi a encadré la préparation chorégraphique des choristes qui ont surpris le public par des talents autres que le chant. Le spectacle a été structuré en quatre actes avec des intermèdes instrumentaux. Les musiciens étaient dans la fosse, alors que les choristes et les nombreux danseurs ont occupé la scène.

Une voix off de conteur a introduit et raconté en français les différentes séquences, dans une narration poétique captivante. L'histoire s'ouvre dans les Balkans, avec un village paisible qui « avait le goût des choses simples ». Une atmosphère de fête a été restituée. Les artistes en tenue traditionnelle serbe ont interprété des chants et des danses folkloriques, ainsi que des activités de la vie quotidienne.

Il y avait de la tendresse, une belle énergie et même de l'humour. Puis la guerre éclata. « Les rires se turent », laissant place à la peur et à l'inconnu. La détresse a été traduite en musique, au rythme des percussions qui miment l'appel au front. Les artistes ont ému le public avec leur interprétation des scènes d'adieu poignantes.

Les dernières étreintes et les derniers regards échangés ont été tellement crédibles et bouleversants, avec les expressions faciales et les gestes, que certains spectateurs n'ont pas pu retenir leurs larmes. La trame musicale et les chants ont fait écho à la charge émotionnelle de ce périple tragique. « Des départs pour lesquels aucun mot n'est correct », a souligné le conteur. Les hommes ont donc été mobilisés pour une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Certains ont été forcés de prendre le chemin de l'exil.

L'acte suivant a emmené le public en voyage vers l'autre rive, celle de Bizerte. Les artistes, en tenues traditionnelles tunisiennes, nous ont fait revivre l'ambiance d'un village de pêcheurs, avec des scènes quotidiennes familières et authentiques. Des chants folkloriques tunisiens ont été interprétés dans un arrangement symphonique. Un répertoire que le CSO aborde rarement. Il y avait «Sidi Dalem », « Ye Naghara » et d'autres titres connus. Plusieurs changements de costumes tout au long du spectacle ont permis de découvrir la richesse du patrimoine vestimentaire tunisien.

Le « navire portant le poids de la tragédie » a débarqué. Les « étrangers » ont été accueillis et soignés dans un élan de solidarité émouvant. Cette rencontre de « ceux qui ont tout perdu et ceux qui ont l'essentiel, un toit et une communauté » a marqué le début d'un chapitre d'histoire partagé. Avec le temps, les corps meurtris se sont rétablis et les blessures physiques se sont refermées.

Mais, la nostalgie est demeurée après la convalescence. Des tableaux de chants et de danses communes ont décrit comment les Serbes ont fusionné au sein de la société tunisienne, tout en gardant une mémoire que l'exil n'a pas effacée. Dans ces chorégraphies, les artistes du CSO, qui étaient de générations différentes, ont fait preuve de talents de danse qui n'avaient rien à envier aux professionnels du ballet serbe.

Les deux peuples se sont aussi retrouvés autour d'un même chant. D'ailleurs, la musique hybride interprétée dans les scènes finales associait des mélodies issues des deux pays. Des photographies réelles en noir et blanc ont défilé sur l'écran géant, appuyant encore la dimension documentaire du spectacle. Les deux communautés ont donc découvert un langage qui transcende leurs différences, où ce qui semblait étranger était devenu familier. « La terre d'accueil était devenue plus qu'un refuge, une terre de vie », a conclu le conteur. La représentation a été suivie par une longue ovation debout.

Des rythmes du Balkan aux sonorités de l'Orient, « Echo des deux rives » a ainsi retracé une histoire vraie de fraternité qui n'est pas très connue. Au commencement, il y avait deux rives et des destins que rien ne semblait destiner à unir. De ces deux héritages est né un même récit et un même avenir à construire. La fresque vivante que les artistes ont incarnée nous rappelle qu'on n'a pas besoin de se ressembler pour se comprendre.

Il suffit d'apprendre à s'écouter. C'est aussi une mémoire commune qui mérite d'être transmise de génération en génération. L'art tient ici un rôle important. Il est le langage fédérateur qui sait redonner vie et rythmes à l'Histoire, maintenir un pont entre le passé et le présent et unir deux rives autour d'un souvenir partagé.