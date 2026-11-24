Après le succès de sa première édition, organisée le 14 novembre 2026 à Zaghouan, SAMSARA Festival annonce officiellement son retour le 23 janvier 2027. Porté par Armada Prod, cet événement entend promouvoir les richesses de la région et donner un nouvel élan au tourisme alternatif en Tunisie.

Pensé comme une parenthèse hors du temps, SAMSARA Festival propose une expérience immersive qui réunit nature, musique électronique et partage. L'événement invite les amateurs de grands espaces, de camping et de musique à vivre une rencontre originale dans un univers soigneusement imaginé. Du décor à l'ambiance musicale, chaque détail contribue à créer une atmosphère singulière, propice à l'évasion, à la découverte et à la convivialité.

Pour Islam Hakiri, fondateur-directeur d'Armada Prod et organisateur de SAMSARA Festival, ce rendez-vous dépasse le cadre d'un simple événement musical. Il s'inscrit dans une démarche de valorisation territoriale, notamment à travers la dynamique #VisitZaghouan. En associant culture, nature et découverte, SAMSARA Festival contribue à faire connaître les richesses de Zaghouan, à renforcer son attractivité et à promouvoir ses atouts touristiques.

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L'ambition consiste également à soutenir le développement du tourisme alternatif dans la région, avec la perspective de faire de cette expérience un modèle inspirant pour d'autres destinations tunisiennes.

Après le Franc succès de cette première édition, rendu possible notamment grâce aux efforts et à l'engagement du gouvernorat de Zaghouan, M. Hakiri annonce officiellement l'organisation de la deuxième édition le 23 janvier 2027 à Zaghouan, avec la volonté de poursuivre cette aventure, d'élargir son rayonnement aux niveaux régional et national, et pourquoi pas international, tout en contribuant à positionner Zaghouan comme une destination de référence du tourisme alternatif en Tunisie.

À cette occasion, Islam Hakiri tient à exprimer sa reconnaissance aux autorités régionales, à leur tête le gouverneur de Zaghouan, M. Karim Brengi. Il remercie également les services de la Garde nationale, de la Protection civile, de la Sûreté nationale et de la Police touristique pour leur contribution à la réussite de l'événement. Ses remerciements s'adressent aussi au public, aux partenaires et à toutes les personnes qui accordent leur confiance à SAMSARA Festival et soutiennent son développement.

Avec cette deuxième édition, SAMSARA Festival entend confirmer son ambition : faire de Zaghouan une destination incontournable pour les expériences culturelles et le tourisme alternatif.