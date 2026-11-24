Riyad et la coalition militaire qu'elle dirige pour combattre les Houthis n'ont pas revendiqué l'attaque, mais cette frappe intervient trois jours après une offensive reconnue par l'Arabie saoudite et la coalition dans cette même ville yéménite.

L'attaque a visé un bâtiment « appartenant à la Société publique des télécommunications », a écrit dans un premier temps sur X la chaîne Almasirah, affiliée aux Houthis. Le ministère des Télécommunications houthi a ensuite confirmé la mort de 17 personnes parmi les travailleurs, et 11 blessés.

Les frappes ont détruit des bâtiments administratifs, des logements d'employés, une mosquée, ainsi qu'un site et une tour de télécommunications ont été détruits, « provoquant l'interruption des services de téléphonie et d'internet dans plusieurs secteurs du gouvernorat et privant des dizaines de milliers de citoyens de services essentiels », a fait savoir le ministère.

Le gouverneur de Hodeïda, Abdullah Atifi, s'est enquis hier du déroulement des opérations de recherche et d'extraction des victimes encore sous les décombres du bâtiment de la branche des constructions relevant de l'Établissement public des télécommunications, qui a été pris pour cible de l'attaque.

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La coalition dirigée par Riyad avait déjà revendiqué vendredi 20 novembre une série de frappes, notamment contre des installations à Hodeïda utilisées « pour des opérations de contrebande et le transport d'armes et de missiles balistiques ». Ces attaques interviennent alors que les Houthis ont récemment gagné du terrain et se rapprochent d'Aden, ville du sud du Yémen où s'est réfugié le gouvernement yéménite internationalement reconnu en 2014.

Dimanche, les Houthis ont publié une vidéo montrant des dépôts d'armes qu'ils affirment avoir saisis il y a un mois près de Mokha, après le retrait des forces gouvernementales. Relayées par l'agence houthie Saba, les images montrent des dizaines de conteneurs, des caisses de munitions, des missiles, des obus et des drones présentés comme étant de « fabrication américaine », certains portant des étiquettes indiquant le port saoudien de Dammam comme destination.

Selon Saba, il s'agit des cargaisons « les plus importantes jamais saisies » par le groupe. Le groupe armé multiplie les attaques contre l'Arabie saoudite en visant en particulier ses grandes installations pétrolières, ses aéroports, ou encore le centre financier de la capitale, Riyad.