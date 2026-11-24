Préfacé par Brice Arsène Mankou, l'ouvrage consacré aux richesses écologiques du bassin du Congo paraît dans un contexte marqué par la mobilisation nationale en faveur de la préservation de l'environnement, du reboisement et de la lutte contre la déforestation.

À l'heure où la République du Congo renforce, sous l'impulsion de son président, Denis Sassou N'Guesso, les initiatives en faveur de la plantation des arbres, du reboisement et de la protection du couvert forestier, l'écrivain et analyste stratégique congolais, Armel Silvère Dongou, met à la disposition du public le premier tome de son ouvrage intitulé Bassin du Congo, trésor vert du monde.

Préfacé par Brice Arsène Mankou, ce premier volume, sous-titré Comprendre, constitue le point de départ d'une oeuvre annoncée en trois tomes. L'auteur entend ainsi contribuer à une meilleure connaissance de l'un des patrimoines naturels les plus importants de la planète : le bassin du Congo, deuxième plus grand massif forestier tropical au monde, véritable sanctuaire de biodiversité et acteur majeur de la régulation climatique mondiale.

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Partant du constat que cet espace écologique exceptionnel demeure encore insuffisamment étudié, valorisé et protégé, Armel Silvère Dongou propose une exploration de ses fondements géographiques et hydrauliques. Des vastes forêts tropicales aux tourbières millénaires, en passant par les réseaux fluviaux et les cycles de précipitations, l'ouvrage décrypte les mécanismes naturels qui participent au maintien de l'équilibre de ses écosystèmes.

À travers une approche scientifique et interdisciplinaire, l'auteur met en lumière les fonctions essentielles du bassin du Congo dans la régulation du climat, la conservation de la biodiversité et la préservation des grands équilibres environnementaux. Il invite, par ailleurs, à dépasser la perception essentiellement économique de la forêt, en la considérant comme une véritable infrastructure écologique mondiale, dont la valeur ne saurait se limiter aux seules ressources marchandes qu'elle recèle.

Au-delà de sa dimension descriptive et scientifique, ce livre se veut également un plaidoyer en faveur d'une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver ce patrimoine naturel. Il interpelle aussi bien les décideurs publics que les chercheurs, les acteurs de la société civile et les générations futures sur leur responsabilité dans la sauvegarde des écosystèmes du bassin du Congo.

« Comprendre le bassin du Congo, c'est comprendre une part essentielle de l'avenir de notre planète », souligne l'auteur, qui résume ainsi la portée de son engagement : « Protéger aujourd'hui, un monde viable demain ».

À travers cette publication, Dr Armel Silvère Dongou apporte sa contribution au débat sur les enjeux environnementaux contemporains et à la réflexion sur la place stratégique des forêts du bassin du Congo dans les politiques mondiales de lutte contre les changements climatiques.

Un auteur engagé dans les questions environnementales

Écrivain, analyste stratégique et cadre congolais, Dr Armel Silvère Dongou est connu pour ses travaux consacrés à la gouvernance environnementale et financière, à la justice climatique ainsi qu'à la valorisation du capital naturel africain.

À travers ses différentes publications, il explore les interactions entre écologie, économie, finance, souveraineté et transformation sociale. Son approche, à la fois engagée et accessible, s'attache à inscrire les grandes problématiques contemporaines dans les réalités africaines.

Avec ce premier tome de Bassin du Congo, trésor vert du monde, l'auteur ouvre ainsi un chantier de réflexion sur la connaissance, la reconnaissance et la protection d'un patrimoine naturel dont l'importance dépasse les frontières africaines.