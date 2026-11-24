En stage pour obtenir le diplôme de qualification supérieure de gendarmerie deuxième degré, deux cent cinquante gendarmes viennent d'effectuer une visite guidée au mémorial éponyme. Ils ont voulu concilier leur formation avec le volet culturel en s'imprégnant de l'épopée de l'explorateur franco-italien Pierre Savorgnan de Brazza pour connaître davantage l'histoire de la République du Congo.

Reçus à leur arrivée au perron du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza par la directrice générale de ce haut lieu de l'histoire du Congo, les gendarmes stagiaires ont bénéficié d'une visite assurée par le guide de ce lieu, Marcel Bouessé. Une visite qui leur a permis de découvrir l'histoire du Congo à travers l'épopée de son explorateur, Pierre Savorgnan de Brazza. Ils ont posé des questions pertinentes qui leur ont permis d'obtenir des réponses satisfaisantes et précises.

Conduisant les gendarmes stagiaires de la deuxième session de qualification supérieure de gendarmerie deuxième degré 2026, le commandant Serge Eleli a signifié le sens de cette descente au mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza. « Les stagiaires qui sont devant vous, c'est le personnel qui est en train d'être formé pour commander les brigades et les commandants pelotons. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de visiter le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

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Nous avons été très ravis par la qualité de l'accueil à l'occasion de cette visite qui a un intérêt pédagogique. Au nom du commandant du centre d'instruction de la gendarmerie nationale empêché, je vous remets ce présent qui symbolise ici l'insigne du stage et vous remercie», a-t-il déclaré, remettant l'insigne Bélinda Ayessa.

Fortement touchée de recevoir ce présent de la gendarmerie, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a dit: «Nous avons été heureux de vous recevoir ici... On apprend, on apprend encore et on apprendra toujours. Vous avez posez toutes les questions avec un savoir-faire. Nous sommes fiers de vous, de cette promotion. Je vous souhaite un bon retour dans votre caserne».

Notons que la visite des gendarmes stagiaires du centre d'instruction de la gendarmerie nationale de Kintélé était placée sur le thème «Plongé dans l'histoire coloniale».