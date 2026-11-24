Fière de son indépendance et attachée à l'émancipation de l'Afrique, l'Algérie célèbre cette année le soixante-douzième anniversaire de sa fête nationale.

À Brazzaville, l'ambassadeur Azeddine Riache a donné une réception, le 23 novembre, en présence du ministre congolais des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Serge Constant Bounda; de la diaspora algérienne; de ses homologues de plusieurs pays et organisations internationales ainsi que de nombreux invités.

Prenant la parole à cette occasion, il a rappelé les circonstances du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Couronnée par la déclaration d'indépendance en 1962, cette révolution a été marquée par le sacrifice des filles et fils du pays dont il a salué le martyre. « Je m'incline avec respect et humilité à la mémoire de nos valeureux martyrs tombés au champ d'honneur... nos pensées vont également aux Moudjahidines, nos anciens combattants qui ont sacrifié leur jeunesse pour que l'Algérie accède à son indépendance », a-t-il déclaré.

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Le diplomate algérien a aussi loué le chemin parcouru par son pays les six dernières décennies, citant des avancées dans divers domaines. « Soixante-deux ans après l'indépendance, l'Algérie consolide ses progrès afin de construire une économie compétitive en complément de son potentiel en hydrocarbures et grâce à ses infrastructures industrielles, agricoles, énergétiques, chimiques et pharmaceutiques », a affirmé Azeddine Riache.

Appelant à réformer et consolider le système des Nations unies, l'ambassadeur d'Algérie a évoqué la tragédie humaine qui se déroule à Gaza contre la population palestinienne en violation, a-t-il souligné, « des principes de la justice et de la légalité internationale ». Pour Azeddine Riache, il est injuste de s'accommoder des violations répétées des droits fondamentaux de la personne humaine dans le contexte du conflit à Gaza.

La position d'Alger sur l'Afrique est qu'il faut renforcer la voix du continent sur la scène internationale en s'appuyant sur ses « potentialités colossales ». L'Afrique à laquelle nous croyons, a-t-il insisté, est celle où « la sécurité, le développement et l'intégration économique constituent un système interdépendant et indissociable ». Dans cette optique, le diplomate s'est félicité, entre autres, de la réalisation du projet du gazoduc transsaharien reliant le Nigeria, le Niger et l'Algérie à l'Espagne et l'Italie.

Sur le Sahara occidental, Azeddine Riache a rappelé qu'en dépit du retrait de la mission des Nations unies (Minurso), son pays réitère sa position concernant « la recherche d'une solution politique juste, définitive et acceptable par les deux parties au conflit ». La situation d'impasse dans laquelle se trouve la Libye l'a également interpellé sur la nécessité de parvenir à « une solution exclusivement politique pour une seule Libye du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest ». Il a salué les efforts du chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, dans le cadre de son mandat à la tête du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur ce conflit. Il a prôné l'unité de la Somalie puis invité les acteurs soudanais à retrouver la voie de la raison pour mettre un terme à la guerre qui ravage ce pays.

Heureux de voir Brazzaville et Alger consolider chaque jour davantage leur coopération, l'ambassadeur d'Algérie est convaincu que sous le leadership des présidents Abdelmajid Tebboune et Denis Sassou N'Guesso, le Congo et l'Algérie continueront d'oeuvrer en faveur du développement et de l'indépendance africaine. Le lancement, le 27 octobre dernier, de la nouvelle liaison aérienne entre Alger et Brazzaville est pour Azeddine Riache la preuve supplémentaire du rapprochement entre les peuples des deux pays.

« Je rends hommage à la communauté nationale vivant au Congo, pays frère et ami, bénéficiant de l'hospitalité bienveillante des autorités congolaises », a conclu le diplomate algérien.