À l'aube d'une nouvelle journée, alors que les brumes matinales enveloppent encore Brazzaville, les eaux du fleuve Congo reflètent déjà les premières lueurs du jour, porteuses de rêves et d'espoir. Située au coeur de l'Afrique centrale, sur les rives du majestueux fleuve Congo, Brazzaville s'affirme progressivement comme un trait d'union essentiel entre la Chine et le continent africain, attirant l'attention de la communauté internationale.

Dans quelques jours, la 18e Réunion de hauts fonctionnaires du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) se tiendra à Brazzaville. Des délégations de la Chine, des cinquante-trois pays africains et de l'Union africaine s'y retrouveront pour consolider leur amitié, approfondir leur coopération et se projeter ensemble dans l'avenir. À ce jour, les équipes chinoise et congolaise ont déjà tenu une dizaine de réunions de préparation. Dans un esprit de concertation étroite et avec un sens aigu de responsabilités, elles continueront à peaufiner les travaux de préparation de cet important rendez-vous du Sud global.

Depuis sa création en 2000, le Focac constitue l'un des principaux cadres de promotion et d'approfondissement des relations sino-africaines. Il porte une ambition commune : consolider l'amitié traditionnelle, élargir la coopération pragmatique et accompagner conjointement les efforts de modernisation de la Chine et de l'Afrique. Au cours d'un quart de siècle, les relations sino-africaines ont résisté à l' épreuve du temps et n'ont cessé de se renforcer.

Depuis le Sommet de Beijing de 2024, les deux parties mettent conjointement en oeuvre avec détermination les dix actions de partenariat, étendant leur coopération au-delà des échanges commerciaux, à l'inspiration mutuelle entre les civilisations, à la coopération sur les chaînes industrielles, à l'interconnexion, à la santé, à l'agriculture, aux échanges humains et culturels, au développement vert et à la sécurité.

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La tenue de la 18e Réunion de hauts fonctionnaires à Brazzaville revêt une portée particulière. C'est la première fois qu'une telle réunion, dans le cadre du Focac, se tienne dans un pays de l'Afrique centrale. De l'océan aux fleuves, des ports au territoire de l'intérieur, la coopération sino-africaine poursuivra son approfondissement et continuera à se traduire en réalisations concrètes. Ses retombées ne cesseront de bénéficier au 1,4 milliard d'Africains et elle contribuera ainsi à écrire de nouveaux chapitres de la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle.

La coopération sino-congolaise a toujours été à l'avant-garde de la coopération sino-africaine et en est devenue un modèle. Depuis 2024 que la République du Congo assure la coprésidence africaine du Focac, elle assume pleinement ses responsabilités, oeuvre activement à la mise en oeuvre des dix actions de partenariat, au renforcement des échanges et de la coopération entre la Chine, elle, et les autres pays de l'Afrique dans tous les domaines.

Elle contribue également à la concrétisation de la politique du tarif douanier zéro. Par ses actes, la partie congolaise apporte une contribution importante à la construction de la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle.

En tant qu'ambassadeur de Chine en République du Congo, je suis convaincue que la coopération sino-congolaise est à la fois une illustration et un modèle exemplaire de la coopération sino-africaine. Chaque promenade sur les rives du fleuve Congo ne fait que renforcer cette conviction. Ce fleuve, deuxième plus long de l'Afrique, a été témoin de l'histoire coloniale, de la lutte du peuple congolais pour l'indépendance et la libération nationale, mais aussi de l'arrivée des équipes chinoises pour construire des ponts et des routes.

La coopération sino-africaine n'est jamais une notion abstraite. Elle se traduit dans le quotidien de la population : dans les rues de Brazzaville éclairées grâce aux infrastructures réalisées en coopération avec la Chine, dans les navires transportant les produits agricoles congolais bénéficiant de la politique du tarif douanier zéro vers le marché chinois, dans le trafic qui anime les routes nationales n° 1 et n° 2 ; dans les délégations de stagiaires congolais qui se rendent successivement en Chine pour échanger et apprendre; dans chaque caractère chinois soigneusement tracé par les passionnés congolais de la langue chinoise, et dans l'illumination en rouge chinois du Pont du 15-août et des tours jumelles de Brazzaville.

Nous attendons avec confiance et enthousiasme les retrouvailles de la grande famille sino-africaine à Brazzaville. La 18e Réunion de hauts fonctionnaires du Focac sera l'occasion de dresser le bilan de la mise en oeuvre des acquis du Sommet de Beijing et de définir les nouvelles orientations à suivre de cette coopération.

Quels que soient les changements de la situation internationale, une chose demeure inchangée : l'amitié traditionnelle qui unit les membres de la grande famille sino-africaine, une amitié qui transcende les montagnes et les océans et qui résiste à l'épreuve du temps, ainsi que leur détermination inébranlable à se soutenir mutuellement et à poursuivre ensemble le développement.

Le Focac continuera d'ouvrir de nouvelles perspectives aux pays africains et d'apporter des bienfaits concrets aux peuples. Les acquis de cette coopération continueront de se traduire sur le terrain en routes qui désenclavent les territoires, ponts qui facilitent la vie des populations, écoles qui portent l'espoir, hôpitaux au service de la santé des populations et usines modernes créatrices de développement et d'emplois.

Ils s'étendront également à de nouveaux domaines d'innovation, tels que l'économie numérique et l'intelligence artificielle. Autant de réalisations qui contribueront à consolider, de génération en génération, les liens d'amitié entre les peuples chinois et africains et à leur apporter de l'espoir!