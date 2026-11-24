Onze familles de Oued Chamiya, dans la délégation de Kalaa Sghira, au gouvernorat de Sousse, demandent l'arrêt des travaux d'installation d'un transformateur électrique près de leurs habitations. Elles appellent les autorités compétentes à intervenir pour suspendre ce projet.

Ibrahim Boutoub, l'un des habitants concernés, a indiqué que la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) leur avait annoncé que le projet était programmé depuis 2024, conformément à un arrêté ministériel.

La STEG aurait également affirmé avoir informé les riverains avant le démarrage des travaux. Une affirmation contestée par les familles, qui assurent n'avoir reçu aucune notification préalable.

Intervenant ce mardi par téléphone dans l'émission « Sabah El Ward », diffusée sur Jawhara FM, Ibrahim Boutoub a également exprimé les inquiétudes des habitants concernant les éventuels risques pour leur santé liés à la proximité du transformateur électrique avec leurs maisons.

Il a enfin précisé que les familles avaient engagé une action en référé pour contester l'installation de cet équipement.