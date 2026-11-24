La Libye déposera une plainte officielle auprès des Nations unies et du Conseil de sécurité à la suite des attaques contre le port de Benghazi. Dans un communiqué, le gouvernement basé à Tripoli a rejeté toute tentative de transformer la Libye en «terrain de conflits internationaux et de règlements de comptes entre puissances étrangères».

Alors que des médias locaux avaient fait état dans un premier temps d'une explosion dans un dépôt de munitions dans le port de Benghazi, les autorités de l'Est de la Libye ont indiqué dans un communiqué que les premiers résultats de l'enquête sur l'explosion montraient qu'elle s'était «produite à bord du navire (russe) amarré au port», et qu'il était «probable qu'il ait été visé par une attaque de drones».

Dans un communiqué, le gouvernement basé à Tripoli a rejeté toute tentative de transformer la Libye en «terrain de conflits internationaux et de règlements de comptes entre puissances étrangères».

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Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du gouvernement libyen provisoire, Abdel Hadi Al-Houij, a déclaré hier à la chaîne égyptienne Al-Qahera News que son pays refuse d'être entraîné dans des conflits extérieurs et que la Libye n'est pas une partie au conflit russo-ukrainien

Al-Houij a expliqué que la Libye recourait aux moyens diplomatiques et juridiques pour répondre au ciblage de Benghazi. Car, « les attaques contre son pays constituent une violation de la souveraineté libyenne et une menace pour sa sécurité et sa stabilité. Le pays reste attaché à la Charte et aux principes des Nations unies, tandis que ses forces armées sont prêtes à répondre à toute agression», a-t-il indiqué.

Les autorités de l'Est de la Libye avaient annoncé dimanche qu'un bateau russe avait été pris pour cible dans le port de Benghazi, puis un autre quelques heures plus tard, sans en préciser le pavillon, au large de la ville. Selon la même source, le navire faisait route vers la Russie et avait fait escale à Benghazi pour se ravitailler en carburant et en provisions, dans le cadre d'accords de coopération entre les deux pays.

Les autorités de l'Est ont assuré que le port de Benghazi, la base navale et leurs dépôts étaient intacts et que les activités se poursuivaient normalement, après que l'incendie a été maîtrisé et le site sécurisé.

Le ministère de la Santé des autorités de l'Est a indiqué que ce dernier bâtiment, un navire-marchand, avait été «ciblé par des drones maritimes chargés d'explosifs au large de Benghazi». Une «enquête approfondie» a été ouverte en coordination avec les autorités russes afin de déterminer les circonstances de l'attaque, son origine et les responsables.

Les autorités de l'Est ont affirmé que la Libye «n'est pas partie à la guerre russo-ukrainienne» ni à aucun conflit armé en dehors de ses frontières.

S'agissant de la seconde attaque, le ministère de la Santé a indiqué que tous les membres d'équipage qui avaient été blessés étaient en train de recevoir des soins, sans en préciser le nombre. Selon des médias, il s'agirait d'un navire battant pavillon maltais. La chaîne Alhadath a ensuite rapporté que les forces navales et aériennes avaient intercepté plus de 12 «drones maritimes chargés d'explosifs» au large de Benghazi.

Réunion extradordinaire du parlement libyen

Réuni hier, le Parlement a souligné que « la Libye n'accepterait pas que son territoire ou ses eaux territoriales soient transformés en un terrain de règlement de comptes ou en une extension des conflits militaires entre Etats».

Dans un communiqué consacré aux développements sécuritaires survenus dans le port maritime de Benghazi, dans ses environs et au large des côtes de la ville dimanche 22 novembre 2026, le Parlement a indiqué suivre avec attention ces événements, ainsi que les conclusions préliminaires de l'enquête annoncées par le gouvernement libyen.

Le Parlement a affirmé que la souveraineté de la Libye, l'intégrité de son territoire, de ses eaux territoriales, de ses ports et de ses installations souveraines constituaient des droits nationaux inaliénables, garantis par le droit international. Ces droits ne sauraient être remis en cause ni violés sous quelque prétexte que ce soit.

Le parlement a également souligné que les relations légitimes de la Libye avec les pays amis, ainsi que ses engagements et accords en vigueur, reposaient sur les principes de souveraineté, de respect mutuel et d'intérêts communs. Ceux-ci ne sauraient en aucun cas servir de prétexte pour porter atteinte à la sécurité ou à la stabilité du pays.

Le Parlement a par ailleurs exprimé son estime et sa considération à l'égard de l'armée nationale libyenne, saluant la vigilance et le niveau de préparation dont ont fait preuve ses unités aériennes et navales face aux menaces.

Selon le communiqué, le parlement a également rendu hommage aux efforts des services de sécurité et de l'armée, ainsi qu'aux équipes de la protection civile, des pompiers et de la sécurité nationale, pour avoir contenu les conséquences de ces incidents.

Enfin, le Parlement a insisté sur la nécessité de poursuivre le renforcement des capacités et de la préparation des forces armées afin de protéger les frontières, les eaux territoriales, l'espace aérien et les installations stratégiques, ainsi que de préserver les ressources de l'Etat et ses intérêts stratégiques.