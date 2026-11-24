Plus de 558 000 incidents et cyberattaques ont été recensés en 2025. Pour 2026, et selon les statistiques de l'Agence nationale de la cyber-sécurité (Ancs), le volume serait largement dépassé puisqu'on compte déjà 657 540 menaces pour le seul premier semestre.

Mais certains rapports internationaux estiment que le nombre pourrait être beaucoup plus important. Ils retiennent, justement, plus de 6,5 millions d'incidents repérés et écartés pour 2025, ce qui place notre pays, selon ces mêmes sources, au 8e rang des pays africains les plus ciblés. Des chiffres qui donnent, donc, des frissons, surtout si l'on mesure l'étendue de leur gravité.

De telles attaques, mal contournées, pourraient conduire, en effet, à des baisses significatives de la productivité, à une fuite importante des capitaux, à un gel de l'activité économique et à des pertes financières lourdes.

On parle, à cet effet, d'un coût annuel très élevé qui pourrait se chiffrer, même en l'absence de statistiques précises, à des centaines de millions de dinars.

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Et c'est, en particulier, le secteur bancaire et financier qui se retrouve le plus exposé, en raison de l'accélération de sa transformation numérique, de son souci de s'aligner sur les exigences du marché international, du développement élargi des applications mobiles, de l'évolution soutenue des portefeuilles électroniques et de la généralisation des transactions financières à distance.

Cette tendance, bien que stratégiquement utile, facilite les attaques et complique les actions de sécurisation, surtout en l'absence d'une infrastructure et d'une logistique bien adaptées, ou encore d'une bonne gouvernance.

L'Ancs reconnaît, également, que les petites et moyennes entreprises sont « très vulnérables et constituent, souvent, des cibles faciles pour les cybercriminels étant donné l'importance du décalage entre une digitalisation rapide et une faiblesse assez manifeste de leurs moyens de défense ». Une faiblesse qui s'explique, elle-même, par l'usage fréquent des plateformes en mal de configuration, la timidité des investissements au niveau de la sécurisation et l'absence de programmes de contrôle et d'audit.

Sans parler, bien entendu, du manque de ressources humaines qualifiées, capables de surveiller les réseaux, anticiper les éventuelles menaces ou, du moins, riposter rapidement en cas d'incident.

La question est, donc, assez sensible et nécessite une stratégie multidimensionnelle en mesure de garantir, durablement, une souveraineté numérique sécurisée. Une telle stratégie devrait reposer, comme le retient le Plan de développement 2026-2030, sur le renforcement des capacités techniques internes, l'élargissement, sans dépendance, de la coopération numérique internationale, le renforcement des systèmes de surveillance et la garantie d'une infrastructure bien adaptée.

Il est important aussi de se doter d'un cadre réglementaire efficace, capable de réguler les ripostes, de renforcer les dispositions préventives et de responsabiliser tous les acteurs. C'est-à-dire un socle de défense infranchissable.