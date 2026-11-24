L'Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) prépare le lancement d'une plateforme numérique destinée à dématérialiser l'ensemble de ses opérations de contrôle et à renforcer la surveillance de la chaîne alimentaire, a annoncé mardi son président, Mohamed Rabhi.

Cette plateforme permettra aux opérateurs économiques, aux prestataires de services et aux consommateurs d'interagir à distance et en temps réel avec l'Instance, notamment pour signaler les infractions et les risques sanitaires. Elle devrait ainsi accélérer le traitement des signalements et améliorer l'efficacité des interventions.

En parallèle, l'INSSPA poursuit la mise à niveau de ses activités en vue d'obtenir les certifications internationales ISO 9001, relative au management de la qualité, et ISO/IEC 17020, qui encadre les compétences des organismes d'inspection. Le processus est actuellement au stade de l'audit externe, en coordination avec le Conseil national d'accréditation (TUNAC).

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L'Instance entend également renforcer la traçabilité des produits alimentaires, conformément à la loi n° 25 de 2019, qui couvre toutes les étapes de la chaîne alimentaire, de la production primaire à la commercialisation. L'objectif est de mieux identifier l'origine des produits, suivre leur transformation et détecter rapidement les éventuelles sources de contamination.

Cette démarche se heurte toutefois à plusieurs difficultés, notamment la fiabilité des données, la diversité des systèmes de traçabilité utilisés par les opérateurs et la coordination entre les services de contrôle et les laboratoires.

Ces enjeux sont au coeur d'un atelier organisé les 24 et 25 novembre à Tunis, en collaboration avec l'Union européenne. La rencontre vise à renforcer les compétences des autorités tunisiennes en matière de contrôle et de traçabilité, à travers le partage des normes européennes et des bonnes pratiques d'inspection.

La traçabilité constitue en effet un levier essentiel de prévention des risques sanitaires. Selon des estimations mondiales pour 2021, les maladies d'origine alimentaire ont provoqué environ 866 millions de cas et 1,52 million de décès. Un système fiable permet notamment de retirer rapidement les lots contaminés sans perturber inutilement la commercialisation des produits sains.