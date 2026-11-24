La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d'appel de Tunis a confirmé la condamnation en première instance d'une ancienne magistrate à dix ans de prison et à une amende de 800 000 dinars pour des faits liés à la contrebande et au blanchiment d'argent.

Initialement condamnée à dix ans de prison et à une amende de 800 000 dinars, l'ancienne juge avait fait appel de ce jugement. En appel, elle avait écopé d'une peine réduite à un an et demi de prison, avant d'être remise en liberté.

Le procureur général avait ensuite formé un pourvoi en cassation contre cette décision. L'affaire a alors été réexaminée par une autre formation judiciaire, qui a finalement rétabli le jugement de première instance, confirmant ainsi la peine de dix ans de prison.

Les faits remontent au mois d'août 2021. Une patrouille de la douane avait alors intercepté l'ancienne magistrate dans la ville de Jemmal, dans le gouvernorat de Monastir. Elle était en possession de devises étrangères d'une valeur estimée à environ 1,5 million de dinars.

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Selon les éléments de l'affaire, l'intéressée avait reconnu avoir transporté clandestinement cette somme vers Ben Guerdane, en invoquant sa qualité professionnelle et l'immunité dont elle bénéficiait alors.