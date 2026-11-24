AppL'Office de l'Elevage et des Pâturages (OEP) et une délégation américaine ont examiné, lundi à Sidi Thabet, les perspectives de coopération technique pour développer la filière des petits ruminants en Tunisie, notamment à travers l'amélioration génétique, la reconstitution du cheptel et la préservation des races locales.

Composée de représentants du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et de l'Association américaine des exportateurs de bétail et de génétique animale (U.S. Livestock Genetics Export), la délégation a pris part à une séance de travail au siège de la Direction de l'amélioration génétique (DAG) de l'OEP, en présence notamment du responsable chargé de la gestion de l'Office, Anis Zaïm, selon un communiqué publié par l'OEP.

La rencontre a porté sur les défis du secteur et les moyens de soutenir les programmes nationaux visant à accroître la productivité des ruminants, à appuyer les efforts de reconstitution du cheptel et à préserver la diversité génétique des races locales, en particulier celles dont les effectifs sont réduits.

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Sur le plan technique, la délégation a visité les installations de la DAG, dont le laboratoire de production de semences, l'unité d'insémination artificielle et le système national d'identification et d'enregistrement généalogique (herd-book), afin de prendre connaissance des dispositifs mis en place pour assurer le suivi et la valorisation du cheptel.

Le programme a également comporté une visite de terrain dans le gouvernorat de La Manouba, notamment à la ferme El Hafsia et au complexe agricole de Borj El Amri, relevant de l'Office des terres domaniales (OTD), où les membres de la délégation ont pu observer les modes de production locaux et échanger sur la rentabilité et la durabilité des systèmes d'élevage.

La rencontre a réuni des cadres techniques centraux et régionaux de l'OEP ainsi que des représentants des structures partenaires intervenant dans le domaine de l'amélioration génétique, notamment la Direction générale de la production agricole (DGPA), l'Office des Terres Domaniales (OTD), le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait (GIVLAIT) et le Bureau de Contrôle des Unités de Production Agricole (BCUPA).