La médecine nucléaire représente une piste prometteuse pour améliorer le diagnostic précoce du cancer et développer des traitements plus efficaces. La Tunisie entend renforcer ce domaine à travers la recherche scientifique, la modernisation des équipements médicaux et la formation de compétences spécialisées.

Cette orientation a été mise en avant mardi 24 novembre 2026 par le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Monder Belaid, à l'ouverture du Forum arabe de médecine nucléaire dans le traitement des cancers, organisé à Hammamet par l'Autorité arabe de l'énergie atomique et le Centre national des sciences et technologies nucléaires.

Placée sous le thème « Vers un avenir plus prometteur dans le diagnostic et le traitement du cancer », cette rencontre vise à renforcer la coopération scientifique et technologique au service de la santé.

Plus de 750 000 nouveaux cas de cancer chaque année dans le monde arabe

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À cette occasion, Mondher Belaid a rappelé que le cancer constitue l'un des principaux défis sanitaires à l'échelle mondiale, particulièrement dans la région arabe. Les estimations font état de plus de 750 000 nouveaux cas chaque année dans les pays arabes, avec des prévisions à la hausse pour les prochaines décennies.

Face à cette évolution, le ministre a souligné l'importance du développement de la médecine nucléaire, notamment dans le diagnostic des tumeurs, la détermination de leur stade d'évolution et la mise en place de traitements ciblés à l'aide de produits radiopharmaceutiques.

Cette discipline ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour un diagnostic plus précis et une prise en charge thérapeutique plus efficace.

Des investissements nécessaires dans les équipements et la recherche

Le développement de la médecine nucléaire nécessite, toutefois, des investissements dans les infrastructures et les équipements médicaux, ainsi que dans la formation de professionnels spécialisés.

Le ministre a également insisté sur l'importance d'une approche intégrée associant formation universitaire, recherche scientifique et coopération entre les universités, les centres de recherche et les établissements de santé.

L'objectif est de former des compétences capables de suivre les avancées technologiques et de renforcer les capacités des pays arabes dans la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer.

Renforcer la coopération arabe en médecine nucléaire

De son côté, le Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires Etrangères, chargé des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Mohamed Ben Ayed, a souligné que l'organisation de ce forum en Tunisie traduit une volonté commune de consolider la coopération arabe.

Il a également mis en avant le rôle de la médecine nucléaire parmi les applications prometteuses de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, notamment pour le diagnostic précoce et précis des tumeurs et l'amélioration des protocoles thérapeutiques.

Il a appelé à moderniser les équipements médicaux, à soutenir la recherche scientifique et à valoriser les compétences arabes afin de développer des capacités médicales avancées.

Vers des recommandations pour développer les traitements du cancer

Pour sa part, le président de l'Autorité arabe de l'énergie atomique, Salem Hamdi, a indiqué que ce forum constitue une occasion de renforcer les capacités de prise en charge du cancer dans la région arabe, grâce au partage des connaissances, à l'échange d'expériences et à l'adoption de technologies de pointe en médecine nucléaire et en radiothérapie.

Les participants examineront notamment les dernières avancées scientifiques en matière de diagnostic radiologique de précision et les moyens de renforcer les compétences des médecins et des physiciens médicaux.

Les travaux devraient déboucher sur des recommandations visant à développer les services de médecine nucléaire et de radiothérapie et à renforcer la contribution des pays arabes à l'oncologie de précision.

Enfin, le directeur du Centre national des sciences et technologies nucléaires, Chadli Abdelli, a souligné l'importance de cette rencontre pour examiner les dernières innovations technologiques et leurs applications cliniques dans le domaine médical. Il a appelé à intensifier les efforts communs pour développer les infrastructures et les compétences humaines, afin de mettre les avancées technologiques au service de la santé des citoyens.