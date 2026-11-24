L'objectif de réunir 100 mille dinars est atteint. Et même dépassé...

Décidément, on s'habitue à tout au CAB! Tantôt on lui défalque des points, tantôt il est menacé de relégation en division inférieure et, d'autres fois, de non-participation à la compétition nationale... bref, la totale. Et tout cela pour cause de mauvaise gestion des affaires tout particulièrement dans les dossiers des recrutements. Les plaintes de joueurs et même d'anciens responsables du club se multiplient, mais le CAB, à court d'argent, n'arrive pas à honorer ses engagements.

Il fut un temps où les sociétés implantées dans la région de Bizerte apportaient des contributions à chaque fois que le club avait des difficultés financières. Seulement, depuis quelques années, les règlements qui prévoyaient des subventions aux associations sportives ont changé.

Aujourd'hui, le CAB se tourne vers son large public pour résoudre, un tant soit peu, ses problèmes matériels. Dimanche dernier, les responsables cabistes ont organisé un opération de collecte de fonds au siège du club pour ramasser la somme de 100 mille dinars !

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La mobilisation était totale selon les organisateurs. « On a vu des enfants qui donnaient de leur argent de poche, des ouvriers, des fonctionnaires, des professions libérales... en un mot, toutes les classes sociales s'y sont mêlées pour aider leur club », nous disent deux des animateurs, Mehdi Ayadi et Ramzi Ben Gharbia à partir du local.

En fin de compte, tout le monde a été surpris agréablement puisque cet élan de solidarité a dépassé largement les 100 mille dinars, atteignant même 150 mille dinars toujours selon nos sources. Espérons que cette union de tous les Bizertins continuera à se consolider davantage...

Toutefois, cette belle somme n'est pas la panacée à tous les problèmes financiers. Il faudra des ressources stables et conséquentes pour faire vivre le club, car les dépenses sont colossales...