Maroua Bouzayani, notre championne nationale et détentrice du record des 3.000 m steeple, a entamé sa nouvelle saison en décrochant la 7e place dans l'épreuve de « Cross International d'Atapuerca » en Espagne (catégorie seniors femmes), avec un chrono de 26'32".

La course s'est jouée au sprint pour le podium devant un plateau relevé comprenant plusieurs médaillées mondiales et européennes et a été enlevée par Miriam Cherop du Kenya en 25'56".

Marwa Bouzayani entame en fait une étape cruciale de sa préparation en vue du reste de la saison et bien sûr la qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles.

Cela fait la deuxième année que Maroua s'engage dans des parcours de cross, qui ont le don de renforcer sa musculature et affermir son endurance. Le 3.000 m steeple est, en fait, une sorte de cross avec les obstacles, la traversée de la rivière et les efforts entrecoupés, les ralentissements et les secousses qu'impose le parcours.

Dans tous les cas, ces cross lui ont fait considérablement du bien la saison passée. Elle a gagné en vélocité et elle est parvenue à courir sous les neuf minutes à trois reprises. En principe, nous pourrions nous attendre à de nouvelles bonnes performances cette saison.