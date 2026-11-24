Le consultant tunisien en intelligence artificielle Houssem Cherif a remporté le Prix CyberTalent 2026 dans la catégorie « Innovation », décerné à Montréal par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en partenariat avec l'organisme Cybereco.

Cette distinction marque une deuxième consécration consécutive pour le Tunisien, qui avait déjà obtenu le Prix CyberTalent 2025 dans la catégorie « Réalisation », en reconnaissance de ses contributions dans le domaine technologique. Cette nouvelle récompense a notamment été confirmée par plusieurs publications tunisiennes ainsi que par Houssem Cherif lui-même sur LinkedIn.

Parmi ses principales initiatives figure VisionCare AI, une application qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser des images oculaires prises à partir d'un smartphone, dans le but de faciliter le pré-dépistage et la prévention des troubles de la santé visuelle.

Houssem Cherif développe également Sentinelle IA, anciennement TrustScan AI, un outil de veille et de vérification de l'information destiné à contribuer à la lutte contre la désinformation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il participe par ailleurs au projet EcoVilleray, porté par l'organisme montréalais Révèl'Action. Cette initiative repose notamment sur le recours à une intelligence artificielle frugale pour accompagner les commerces de proximité dans la gestion de leurs surplus, l'optimisation de leurs ressources et l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement.

Formé en informatique, en infrastructures réseau et en télécommunications, Houssem Cherif accompagne aujourd'hui des organisations, notamment des organismes à but non lucratif, dans leur transformation numérique et l'intégration de solutions d'intelligence artificielle.

Au-delà de ses projets technologiques au Canada, le consultant tunisien entend également renforcer les échanges et la coopération entre les écosystèmes numériques canadien et tunisien, en favorisant le partage des connaissances et le développement de nouvelles initiatives dans le domaine de l'intelligence artificielle.