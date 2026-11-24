La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, a annoncé le lancement de l'élaboration d'un programme national de préparation et de formation à la vie conjugale. Mené en collaboration avec les ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé, ce programme vise à sensibiliser les futurs mariés à l'importance de l'institution du mariage, des relations familiales et des valeurs qui fondent la vie conjugale.

Cette annonce a été faite lors de la séance plénière commune entre l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du budget du ministère pour l'année 2027. Celui-ci s'élève à 331,690 millions de dinars, en hausse de 15,60 % par rapport à 2026.

Le programme prévoit notamment le renforcement des compétences des notaires et des agents municipaux. Dans ce cadre, le ministère entend former, avant la fin du mois de décembre prochain, des cadres issus de 74 municipalités de la deuxième région. Des capsules de sensibilisation seront également réalisées à l'intention des personnes souhaitant se marier.

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Par ailleurs, Asma Jabri a annoncé que son département prépare un projet de loi relatif à la médiation familiale, dans un contexte marqué par l'augmentation du nombre de procédures de divorce. Ce projet vise à créer une structure chargée de contribuer au règlement des conflits conjugaux et à la préservation de la cohésion familiale, en s'inspirant d'expériences internationales dans ce domaine.

La ministre a également présenté les principales orientations et les programmes de son département pour 2027. Ceux-ci portent notamment sur le renforcement de la cohésion familiale, l'autonomisation économique des femmes, la protection de l'enfance et le développement des services d'accompagnement des personnes âgées.

Le ministère prévoit également de réviser plusieurs dispositifs législatifs et d'améliorer les mécanismes de prise en charge des femmes victimes de violences.

Selon la ministre, les dépenses d'investissement représentent 21 % du budget total, tandis que le secteur de l'enfance absorbe 71 % des crédits.

S'agissant du volet familial, le ministère entend multiplier les programmes destinés à consolider les liens familiaux, à promouvoir la solidarité et à renforcer la culture du dialogue et de la communication entre les membres de la famille.

Cette orientation intervient dans un contexte marqué par des défis économiques, sociaux et démographiques sans précédent, notamment les mutations de la pyramide des âges et l'émergence de nouveaux phénomènes à l'échelle mondiale, susceptibles de fragiliser l'équilibre familial.