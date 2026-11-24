Les prix du pétrole ont reculé ce mardi, évoluant à proximité de leur plus bas niveau depuis trois mois, sur fond de craintes concernant une offre excédentaire de brut sur le marché mondial. Cette tendance intervient alors que les risques pesant sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz continuent de susciter des inquiétudes.

Vers 01h47 GMT, les contrats à terme sur le Brent ont perdu 0,45 %, soit 40 cents, pour s'établir à 88,97 dollars le baril. La veille, ils avaient atteint leur plus bas niveau de clôture depuis le 31 août.

De leur côté, les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont reculé de 0,29 %, soit 23 cents, à 79,94 dollars le baril. Ils avaient auparavant touché leur plus bas niveau depuis le 26 août.

Sur le marché des métaux précieux, les cours de l'or ont progressé ce mardi, poursuivant leur reprise après avoir atteint leur plus bas niveau en 14 mois. Ce rebond intervient dans un contexte de retour des investisseurs à la recherche de bonnes opportunités, après les fortes ventes enregistrées la semaine dernière.

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Les marchés restent également attentifs à la publication des données sur l'inflation aux États-Unis, qui pourraient fournir de nouvelles indications sur l'évolution future des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Vers 00h23 GMT, l'once d'or au comptant a gagné 0,4 % à 3 645,29 dollars. En revanche, les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en décembre ont cédé 0,2 %, à 3 644,70 dollars.