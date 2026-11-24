Le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tunis a émis, lundi 23 novembre 2026, deux mandats de dépôt à l'encontre d'un député de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et d'une avocate en exercice, dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons d'infractions à caractère moral.

Les deux personnes concernées avaient été interpellées par les agents de la brigade de la police judiciaire de La Marsa, dans un hôtel situé dans la banlieue nord de Tunis.

Elles ont ensuite été présentées devant la justice afin de poursuivre les investigations et de prendre les mesures légales nécessaires.

Les faits qui leur sont reprochés restent à ce stade au stade de soupçons.