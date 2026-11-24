La startup tunisienne Cynoia, qui revendique plus de 7 000 utilisateurs en Afrique et à l'international, a lancé au cours du mois de novembre Hannibal AI, un assistant d'intelligence artificielle intégré à la nouvelle version de sa plateforme collaborative Cynoia 3.1.

Cette mise à jour enrichit les fonctionnalités de la plateforme, dédiée à la gestion du travail en équipe, en intégrant un assistant capable d'exploiter les données des espaces de travail pour répondre aux demandes des utilisateurs, produire des synthèses et suivre l'avancement des projets.

Baptisé Hannibal AI, cet assistant permet notamment d'interroger, en langage courant, les informations relatives aux projets, tâches, calendriers, discussions, notes et fichiers. Il peut également générer des tableaux, des graphiques et des synthèses sur les activités et les plannings des équipes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Conçue pour répondre aux contraintes des entreprises africaines, notamment en matière de connectivité, la plateforme compte des utilisateurs principalement au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Mali et au Nigeria, mais également en République démocratique du Congo, en Égypte, en Tunisie et en France. Elle revendique notamment des références telles que Yas Sénégal, Expresso Sénégal et MTN Côte d'Ivoire.

Hannibal AI prend en charge neuf langues, dont le français, l'anglais, l'arabe, le wolof, le swahili, le haoussa et le yoruba. La plateforme est accessible sur iOS et Android et propose des moyens de paiement adaptés aux marchés locaux, notamment le mobile money.

La version 3.1 permet également de connecter des assistants d'intelligence artificielle externes, tels que ChatGPT, Claude et Cursor, grâce au protocole MCP (Model Context Protocol). Ces connexions sont soumises au consentement des utilisateurs, qui peuvent consulter et révoquer les autorisations accordées.

Sur le plan de la sécurité, Cynoia indique héberger ses données sur AWS et auprès de fournisseurs de cloud locaux. La startup dispose également de délégués à la protection des données en France, au Sénégal et en Tunisie. Les certifications ISO 27001, ISO 42001 et SOC 2 sont en cours.

Fondée en Tunisie, Cynoia a accéléré son développement depuis une levée de fonds de 850 000 euros réalisée en 2023 auprès de plusieurs investisseurs, dont Digital Africa, Bpifrance et 216 Capital. Elle a ouvert une filiale à Dakar en 2024 et porté sa base d'utilisateurs de 3 000 à plus de 7 000. L'entreprise emploie actuellement 15 personnes en Tunisie, au Sénégal et en France.

Pour 2027, la startup prévoit de renforcer ses partenariats avec les opérateurs télécoms en Afrique du Nord et de l'Ouest, d'étendre sa présence à de nouveaux marchés, en commençant par l'Égypte, et de réaliser une nouvelle levée de fonds.