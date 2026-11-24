Le Syndicat des Pharmaciens d'Officine de Tunisie réclame la suspension immédiate et provisoire des frais de 50 dinars imposés pour le traitement des dossiers de commandes confirmées de médicaments. Il demande le gel de cette mesure jusqu'à ce que le ministre de la Santé prenne une décision claire et définitive à ce sujet.

Emna Abbes, Secrétaire Générale adjointe du syndicat, a appelé à clarifier le fondement juridique qui oblige les pharmacies à prendre en charge ces frais. Elle a également plaidé pour une révision de cette procédure en concertation avec les organisations professionnelles concernées.

Intervenant ce mardi à la radio, elle a estimé que cette mesure imposerait aux pharmacies privées des charges financières et administratives injustifiées. Selon elle, cette procédure risque également de compliquer les démarches et de perturber les services destinés aux citoyens.

Emna Abbes a, par ailleurs, souligné que le dossier des créances des pharmacies privées auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) demeure toujours en suspens. Les établissements concernés n'ont, jusqu'à présent, pas obtenu le règlement des sommes qui leur sont dues.

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De son côté, l'Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé (ANMPS) a précisé que les citoyens n'auront pas à payer 50 dinars supplémentaires pour obtenir leurs médicaments. Elle a également indiqué que ces frais ne concernent pas les médicaments habituels disponibles dans les pharmacies.