Trois matches de suite, aucune victoire et deux points sur neuf possibles. Les moyens du bord ont condamné un CA heureux de ne pas avoir perdu vers la fin au derby.

On ne comprend pas beaucoup le ton satisfait avec lequel Maher Kanzari a commenté le nul au derby, ni même le contenu de ses déclarations. Il a raison de défendre ses choix, ses joueurs, mais on a vu le match aussi, et le CA a joué avec le feu et s'estime très heureux de ce point glané.

Dans l'ensemble, un petit derby, deux équipes moyennes, c'est sûr, mais quand on vide son effectif et qu'on se retrouve avec une défense amoindrie, quand on ne remplace pas l'ossature défensive cédée, quand on s'obstine à utiliser les mêmes joueurs en baisse de forme et qu'on grille d'autres, on finit par prendre des risques.

Par dépendre d'une balle qui heurte la transversale. Pour un tenant du titre et face à son public, subir trop et ne pas parvenir à déstabiliser l'adversaire n'est pas quelque chose d'extraordinaire à mettre en valeur. Kanzari manipule les faits du match, il n'a pas contrecarré Pablo Franco, aucun des deux entraîneurs n'a présenté une bonne copie.

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Tout s'est joué sur les erreurs de chacun et, le plus important, les joueurs ont été si moyens qu'il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Kanzari dit que son équipe a perdu deux points et que l'EST en a gagné un, mais sur quelle base il le dit ? Qu'a-t-il créé de merveilleux pour inquiéter l'EST devant plus de 35.000 supporters voués à la cause clubiste ? Sans défense solide (Chamekh et Simpara ont dû se surpasser pour tenir bon), avec un effectif vidé de ses cadres et non remplacés comme il faut, le CA est entré sur ce derby avec moins de solutions que l'adversaire qui s'est renforcé à l'intersaison.

Ceux qui analysent ce derby comme étant une victoire de Maher Kanzari sur Pablo Franco, et ils sont nombreux, versent dans un arrogant populisme. L'EST a été très moyenne et sans personnalité, parce que face aux défaillances techniques et à la qualité des joueurs du CA et avec les changements de Kanzari, une autre équipe aurait gagné facilement et dès la première mi-temps.

Les espaces étaient abondants, la distance entre le trio offensif Kadida-Kinzumbi-Khadhraoui (tous les trois légers et à côté de la plaque) et le trio du milieu en phase de pressing mal exécuté était telle que Castillo, Konaté et Rafiâa étaient libres de relancer et de servir sans gêne Ribeiro et Farraj.

Jeu direct prévisible

Du côté clubiste, Kanzari n'a pas changé de recette : ce jeu direct irréfléchi et monotone axé sur Kadida qui essayait de remiser et de dévier. Une tactique devenue connue de tous les entraîneurs. On n'a pas vu durant tout le match une seule action de relais, de dédoublement, de percussion, mais seulement un jeu direct décousu.

Quand les solutions manquent et que le profil des remplaçants se ressemble, la marge des choix se limite. Tenant du titre, le CA avait besoin de joueurs costauds et d'expérience pour préserver ses chances, il avait besoin aussi d'un entraîneur de qualité qui sait comment gérer l'effectif d'un champion en titre.

Le derby de ce dimanche est l'illustration parfaite des ratages de Mehdi Miled, le premier décideur qui a raté le mercato et s'est fait avoir par Faouzi Benzarti et son fils et agent de joueurs. Pour qu'un tenant de titre soit heureux de glaner un point devant son public face à un concurrent pas très impressionnant, il faut que les erreurs commises au niveau de l'effectif soient fatales. Et c'est le cas.

En trois matches, deux points seulement et beaucoup de lassitudes défensives. Ajoutez à cela l'entêtement de Kanzari qui ignore des joueurs créateurs comme Mahmoud, Ait Malek, Harzi ou Chikhaoui et insiste sur le jeu direct et les joueurs toniques seulement.

Mehdi Miled a fait des économies, a gagné beaucoup d'argent auprès d'un public « essoré » et sollicité à tort et à travers, mais a amoindri son équipe, l'a vidé de ses cadres sans les remplacer. Il s'est retrouvé avec un effectif déséquilibré, pas varié et « pauvre » en solutions de rechange, en défense notamment.

Il lui reste encore le mois de décembre pour tenir avec cet effectif alors qu'il a la Ligue des champions et tant de matches difficiles en championnat. Ceci avant l'ouverture d'un mercato hivernal qui n'offre pas souvent de belles affaires (plutôt de correction), mais le problème, c'est que le CA n'a pas fait un bon mercato estival à la base.