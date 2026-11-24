Sidi Bel-Abbes — Des experts et enseignants-chercheurs de l'université "Djillali Liabès" de Sidi Bel-Abbes ont salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de lancer le projet de réalisation d'une usine de batteries au lithium, la qualifiant de démarche stratégique susceptible d'ouvrir des perspectives prometteuses pour l'édification d'une industrie nationale des technologies de stockage de l'énergie, la valorisation des ressources minières et le renforcement des capacités scientifiques et technologiques de l'Algérie.

Selon ces experts, l'importance de cette décision ne se limite pas à la création d'une nouvelle unité industrielle, mais s'étend à la mise en place des fondements d'une filière technologique intégrée, liée au développement des industries énergétiques et de la mobilité électrique.

Ce projet permettra également à l'Algérie de passer progressivement de l'exploitation des matières premières à la production de matériaux à haute valeur ajoutée, avec ce que cela implique en matière de développement de la recherche scientifique et de formation spécialisée.

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D'une capacité de 5 gigawatt/heure (GWh), cette future usine est destinée à répondre aux besoins des véhicules électriques, ainsi qu'à ceux liés au stockage de l'énergie, selon les déclarations du professeur Karim Zaghib, à l'issue de la réunion de travail présidée par le chef de l'Etat, au cours de laquelle il a été chargé de l'étude ainsi que du suivi technique et technologique du projet, sous la tutelle du ministère de l'Energie et des Energies renouvelables, via la société Sonelgaz International.

Dans ce contexte, le professeur Amar Tilmatine, enseignant-chercheur en génie électrique, a indiqué que le lancement de ce projet constitue une orientation majeure pour accompagner les mutations que connaît le secteur énergétique mondial, eu égard au rôle croissant des systèmes de stockage de l'électricité dans le soutien à l'intégration des énergies renouvelables et l'amélioration de la flexibilité des réseaux électriques.

Il a ajouté que les batteries permettent de stocker l'excédent d'énergie produite durant les périodes de forte production, notamment d'origine solaire, et de le réinjecter lors des pics de demande ou de baisse de production.

Elles se distinguent également par leur rapidité de réponse aux variations affectant l'équilibre du réseau, contribuant ainsi à la régulation de la fréquence et à l'amélioration de la qualité et de la continuité de l'approvisionnement électrique, soulignant que le développement local de cette technologie est de nature à soutenir le processus de transition énergétique en Algérie.

Pour sa part, la professeure Khadidja Benouis, chercheuse spécialisée en sciences des matériaux et en chimie et directrice du laboratoire de génie des procédés, matériaux et environnement, a estimé que l'orientation vers la chimie lithium-fer-phosphate (LFP) revêt une importance technique et industrielle majeure au regard des caractéristiques de ce type de batteries, qui se distingue par une stabilité thermique relativement supérieure par rapport à d'autres compositions chimiques, ainsi que par une bonne durée de vie et une adéquation aux applications de stockage stationnaire de l'énergie.

Sur le plan de la recherche scientifique et de l'innovation industrielle, le doyen de la faculté de technologie, le professeur Rachid Mahammedia, a mis en avant que ce projet représente une opportunité de renforcer le rapprochement entre l'université et son environnement économique, à travers l'implication des laboratoires de recherche dans le développement de solutions techniques adaptées aux besoins de l'industrie nationale.

Il a estimé que cette démarche permettra de renforcer la formation d'ingénieurs et de chercheurs spécialisés en électrochimie, en sciences des matériaux et en systèmes de stockage de l'énergie, outre l'élaboration de programmes de recherche conjoints avec les entreprises industrielles, favorisant ainsi la localisation du savoir et de la technologie et le soutien aux compétences capables d'accompagner les différentes étapes de production et de développement.