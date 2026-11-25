analyse

Les marchés mondiaux du carbone disposent désormais d'une grande partie des infrastructures nécessaires au financement de la réduction des émissions. Pourtant, l'adaptation dépend encore fortement d'une aide publique au développement (APD) dont les ressources diminuent.

Ce déséquilibre était au coeur d'un événement organisé le 11 novembre 2026 par la Banque africaine de développement (BAD) au Pavillon des banques multilatérales de développement (BMD) lors de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) à Antalya, en Türkiye.

La question posée était de savoir si l'article 6 de l'Accord de Paris permettait de mobiliser les financements escomptés. Les représentants des pays, des BMD et du secteur privé ont conclu que les marchés relevant des paragraphes 2 et 4 de l'article 6 prenaient de l'ampleur, mais n'avaient pas encore atteint l'envergure nécessaire. Les approches non marchandes prévues au paragraphe 8 du même article, notamment le Mécanisme des avantages de l'adaptation (ABM), pourraient contribuer à combler le déficit de financement de l'adaptation.

Animant la discussion, Luc Gnacadja, maire de Cotonou, membre du conseil d'administration de Gold Standard et coprésident du comité exécutif de l'ABM, a résumé le défi : l'Accord de Paris fonde l'action climatique sur deux piliers, l'atténuation et l'adaptation. Cependant, une décennie plus tard, les marchés soutiennent essentiellement l'atténuation.

De la préparation des politiques publiques aux projets bancables

Dmitry Halubouski, spécialiste principal en stratégie et mise en oeuvre climatiques à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), a déclaré que les capacités nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 6 se renforçaient et que la demande augmentait. Un nombre croissant d'accords bilatéraux sont conclus, et de nombreux pays intègrent la coopération sur les marchés du carbone dans leurs contributions déterminées au niveau national (CDN).

Il a toutefois averti que les accords à eux seuls ne généraient pas de financement et que la priorité consistait à traduire la préparation des politiques en opérations bancables.

La BERD combine déjà des financements carbone non générateurs de dette, fondés sur les résultats, avec des prêts conventionnels. En Tunisie, la monétisation d'une partie des réductions d'émissions grâce au Mécanisme de crédit conjoint du Japon a permis de préserver deux projets d'énergie renouvelable face à la hausse des coûts, tandis que le pays conservait des crédits pour atteindre ses propres objectifs climatiques. Les BMD s'orientent également vers des plateformes nationales qui regroupent des projets, recourent à des dispositifs de suivi numérique et combinent des financements concessionnels avec les revenus issus du carbone.

Muyi Kazeem et Laurence Ibhafidon, de Triple E Systems, ont présenté les initiatives soutenues par la Banque africaine de développement visant à renforcer la préparation des pays africains à la mise en oeuvre de l'article 6. Depuis 2021, l'accent s'est déplacé de l'acquisition des connaissances de base vers la réalisation de projets concrets, notamment des projets pilotes au Ghana et au Bénin. Les promoteurs sont toujours confrontés à des coûts initiaux élevés en phase de démarrage, et de nombreuses autorités nationales ne disposent pas des capacités nécessaires pour évaluer les propositions. Dans le cadre du partenariat entre la BAD et la Corée, financé par le Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC), 17 lignes directrices et modèles sont en cours de finalisation afin d'accompagner les pays et les promoteurs, de sa conception à l'octroi des crédits carbone.

Les projets d'adaptation sont confrontés à un problème différent. Gareth Phillips, chef de la Division du financement climatique et environnemental de la Banque africaine de développement, a déclaré que les projets qui renforcent la résilience et procurent des bénéfices pour la biodiversité et la nature manquent souvent de revenus prévisibles nécessaires pour assurer le service de la dette commerciale.

L'ABM répond à cette contrainte dans le cadre du paragraphe 8 de l'article 6. Sur la base de méthodologies approuvées et à l'issue de procédures de validation et de vérification, le mécanisme délivre des avantages de l'adaptation certifiés (AAC) non négociables sur les marchés, reposant sur des réalisations ou des résultats propres à chaque projet en matière de résilience et susceptibles de produire des effets durables.

Les AAC présentent trois caractéristiques distinctives. Premièrement, ils sont non fongibles et ne se prêtent pas à la spéculation, car les avantages de l'adaptation reflètent les besoins locaux. Deuxièmement, leur prix est déterminé par le déficit de financement du projet ; leur émission cesse dès que cet obstacle est surmonté, conformément aux principes de concessionnalité minimale appliqués par les BMD et les fonds climatiques. Troisièmement, les AAC peuvent attirer des capitaux grâce à des contrats de vente à terme facilitant l'accès au crédit commercial, ou être vendus a posteriori pour reconstituer les fonds accordés sous forme de dons et permettre de réutiliser des financements publics limités.

Ce modèle repose sur la contribution plutôt que sur la compensation. M. Phillips a fait valoir que des contributions de 10 dollars américains par tonne provenant d'une proportion importante des grands émetteurs pourraient mobiliser environ 100 milliards de dollars par an pour l'adaptation. Les entreprises renforceraient également leurs chaînes d'approvisionnement et leurs marchés futurs. En mobilisant les ressources financières des entreprises et d'autres acteurs privés, le paragraphe 8 de l'article 6 pourrait « démocratiser l'APD » et alléger la pression sur les budgets des donateurs.

Nick Taylor, responsable de l'adaptation et de la résilience au Global Green Growth Institute, a déclaré que la phase pilote 2019-2025 de l'ABM avait révélé un fort potentiel. Toutefois, son déploiement à l'échelle mondiale nécessitera une institution hôte permanente dotée d'un mandat mondial, un financement de démarrage, des taxonomies alignées sur les indicateurs d'adaptation de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi qu'une intégration dans des plateformes nationales qui regroupent les investissements et prennent en compte la demande des entreprises.

Il a ajouté que, s'il bénéficiait d'un cadre institutionnel approprié, ce mécanisme pourrait soutenir des activités allant des micro-investissements aux programmes de grande envergure.

Les pays africains montrent déjà comment les approches non marchandes prévues à l'article 6 peuvent fonctionner. Rachel Boti, secrétaire technique du Bureau des marchés du carbone et point focal national de la Côte d'Ivoire pour l'article 6, a souligné l'importance d'établir dès le départ des dispositifs institutionnels et réglementaires clairs. La Côte d'Ivoire a créé un Bureau des marchés du carbone unifié pour les mécanismes marchands et non marchands, ainsi qu'un manuel de procédures destiné aux porteurs de projets. Ensemble, ces dispositifs apportent une meilleure visibilité aux investisseurs et créent des opportunités de revenus pour les producteurs qui obtiennent des résultats vérifiés en matière d'adaptation.

Les méthodologies de l'ABM deviennent également opérationnelles grâce à des partenaires tels que le Centre de recherche forestière internationale et World Agroforestry. Un projet de démonstration ivoirien, présenté par la spécialiste du climat Amani Kouassi, propose aux petits exploitants des paquets agroforestiers pour des plantations de cacao résilientes au changement climatique qui ne seraient autrement pas viables financièrement.

« Chaque avantage de l'adaptation certifié représente un hectare de plantation de cacao résiliente. Notre projet est le premier à demander son enregistrement dans le cadre de l'ABM. Ce dont nous avons besoin à présent, ce sont des acheteurs pour transformer ces avantages en flux financiers, réduire la vulnérabilité des agriculteurs et déployer la solution à plus grande échelle », a déclaré Amani Kouassi.

Perspectives pour Addis-Abeba

Mecheal Hordofa, représentant la future présidence éthiopienne de la COP32, a exprimé son soutien aux marchés du carbone comme aux mécanismes non marchands de financement de l'adaptation. Il a souligné que l'article 6.8 ne prévoit aucun transfert de crédits carbone et peut soutenir directement la mise en oeuvre des CDN, le transfert de technologies et le renforcement des capacités.

S'appuyant sur la « Green Legacy Initiative » de l'Éthiopie, Mecheal Hordofa a exhorté les gouvernements et les institutions à « passer des paroles aux actes », en particulier pour les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et l'Afrique.

L'Éthiopie et la Côte d'Ivoire se sont également prononcées en faveur de la certification des avantages liés tant à l'atténuation qu'à l'adaptation, à condition que l'intégrité environnementale soit préservée et qu'aucune activité relevant de l'un de ces deux volets n'entraîne une maladaptation dans l'autre.

En conclusion, Sung-Ah Kyun, directrice associée et cheffe de l'équipe politique, recherche et partenariats au sein du Département stratégie et mise en oeuvre climatiques de la BERD, et Luc Gnacadja ont souligné que les mécanismes prévus aux paragraphes 2 et 4 de l'article 6 progressent, tandis que les approches non marchandes du paragraphe 8, longtemps négligées, commencent à s'imposer comme un moyen concret de financer l'adaptation. La préparation des pays hôtes, la crédibilité des méthodologies, la collaboration entre les BMD et les partenaires techniques, ainsi qu'une demande suffisante de la part des acheteurs seront autant d'éléments essentiels.

À l'approche de la COP32 en Éthiopie, les participants sont repartis avec un message commun : l'action climatique doit reposer solidement sur ses deux piliers, l'atténuation et l'adaptation. Les gouvernements, les entreprises et les institutions financières doivent se rendre à Addis-Abeba prêts à investir dans les crédits carbone et les avantages de l'adaptation certifiés, afin de traduire la préparation des cadres d'action en projets concrets et en financements effectifs.