La République du Congo s'apprête à accueillir, les 26 et 27 novembre, la 18e réunion des hauts fonctionnaires du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), en prélude à la Conférence ministérielle de 2027. Un rendez-vous diplomatique majeur qui s'inscrit dans le cadre de la coprésidence africaine assurée par Brazzaville aux côtés de Beijing pour la période 2024-2027.

Brazzaville sera, les 26 et 27 novembre prochains, au centre de l'agenda diplomatique sino-africain. La capitale congolaise abritera la 18e Réunion des hauts fonctionnaires du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), une instance stratégique destinée à renforcer le dialogue politique, les échanges et la coopération entre la République populaire de Chine et les cinquante-trois États africains membres du Forum.

En prélude à cette importante rencontre, l'ambassadeur pour les affaires du Focac au ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Liu Yuxi, est arrivé à Brazzaville le 23 novembre 2026.

Accueilli à l'aéroport par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Guy Nestor Itoua, le diplomate chinois a entamé, dès le mardi 24 novembre, une série de consultations préparatoires avec les autorités congolaises.

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Son programme a notamment été marqué par une audience avec le secrétaire général du ministère, suivie d'une séance de travail bilatérale réunissant les experts des deux parties. Ces échanges ont permis d'aborder les principaux aspects organisationnels et thématiques de la réunion, ainsi que les enjeux liés au suivi des engagements pris dans le cadre du partenariat sino-africain.

Fin connaisseur du continent africain, Liu Yuxi dispose d'une expérience diplomatique de près de vingt ans en Afrique. Ancien chef de la mission diplomatique chinoise auprès de l'Union africaine, il a également exercé ses fonctions au Togo, au Cameroun et au Gabon, ainsi qu'en République du Congo au début de sa carrière. Son séjour à Brazzaville devrait également être marqué par une audience avec le chef de l'État.

Le Congo au coeur de la dynamique sino-africaine

Créé en octobre 2000 à Beijing, le Forum sur la coopération sino-africaine constitue le principal cadre institutionnel de dialogue politique, de concertation et de coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Il rassemble la République populaire de Chine, la Commission de l'Union africaine et 53 États africains entretenant des relations diplomatiques avec Beijing, soit l'ensemble du continent à l'exception de l'Eswatini.

À l'issue du Sommet et de la 9e Conférence ministérielle du Focac, organisés du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing, la République du Congo a été désignée pour assurer, aux côtés de la Chine, la coprésidence du Forum pour la période 2024-2027.

Cette responsabilité confère à Brazzaville un rôle central dans la coordination du suivi et de la mise en oeuvre du Plan d'action 2025-2027, adopté à l'issue des travaux de Beijing. Elle place également le pays au premier plan des préparatifs de la prochaine échéance ministérielle.

En effet, la capitale congolaise accueillera, en 2027, la 10e Conférence ministérielle du Focac. À l'issue de cette rencontre, la coprésidence africaine sera transmise à la Guinée équatoriale pour le cycle 2027-2030.

Des enjeux majeurs au coeur de la réunion

La 18e Réunion des hauts fonctionnaires revêt une importance particulière dans le calendrier du partenariat sino-africain. Elle poursuit un double objectif stratégique : évaluer l'état d'avancement de la mise en oeuvre des engagements et initiatives issus du Sommet de Beijing de septembre 2024, puis préparer les travaux et les documents de référence de la 10e Conférence ministérielle prévue à Brazzaville en 2027.

Les participants examineront notamment le bilan d'étape de l'exécution des engagements du Sommet de Beijing, présenté par les deux coprésidences. Les discussions porteront également sur les dispositions logistiques, organisationnelles et thématiques relatives à la préparation de la prochaine Conférence ministérielle. Les travaux devraient enfin aboutir à l'examen et à l'adoption du communiqué final, qui viendra sanctionner cette 18e réunion.

À travers l'organisation de cette rencontre, la République du Congo entend consolider son rôle dans la dynamique de coopération entre la Chine et l'Afrique. Au-delà de son caractère préparatoire, ce rendez-vous diplomatique constitue une étape déterminante dans la consolidation des acquis du partenariat sino-africain et dans la préparation de la prochaine grande échéance du Focac à Brazzaville, en 2027.