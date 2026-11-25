L'association Monkey Massacre in Mauritius demande aux autorités mauriciennes d'examiner un rapport publié en octobre par Animal Alliance of Canada, PETA et l'organisation espagnole Abolición Vivisección. Selon ce document, 1 857 macaques venant de Maurice et déclarés comme capturés dans la nature ont été importés au Canada entre 2021 et 2024.

Dans son communiqué, Monkey Massacre in Mauritius estime que ces éléments justifient «un examen approfondi» par la Division des services vétérinaires et par le National Parks and Conservation Service, l'autorité scientifique de la CITES à Maurice. Pour l'association, ces révélations interrogent la responsabilité du pays en tant que pays d'origine et exportateur des animaux. Elle veut savoir comment les singes exportés sont suivis et sur quelles autorisations leur commerce repose.

Le rapport, intitulé Endangered and unprotected: How Canada became a hub in the global long-tailed macaque trade, vise d'abord le Canada et la façon dont il contrôle ses importations de primates. Maurice y tient pourtant une place centrale. Selon les données de la CITES citées par les auteurs, le Canada a importé 1 885 primates déclarés sauvages entre 2021 et 2024. Tous sauf quatre étaient des macaques à longue queue, et 1 857 venaient de Maurice. Sur la même période, seuls 24 macaques déclarés sauvages venaient du Cambodge. L'ensemble de ces animaux a été réexporté vers le Canada depuis les États-Unis.

Maurice est le deuxième fournisseur de primates des laboratoires canadiens, derrière le Cambodge. La filière cambodgienne, bien plus importante, déclare ses singes comme issus d'élevage, même si des enquêteurs américains la soupçonnent de faire passer des animaux capturés en forêt pour des animaux d'élevage. Les singes ouvertement déclarés comme sauvages viennent donc presque tous de Maurice. Dans les statistiques commerciales canadiennes, le pays est d'ailleurs parfois enregistré par erreur comme la Mauritanie.

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Le document s'appuie sur des milliers de pages de documents officiels canadiens, obtenus par des demandes d'accès à l'information, et sur des rapports d'inspection du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA). Ces inspections décrivent le voyage des singes. Les vols partent de l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam et font escale à Katowice, en Pologne, où aucun contrôle n'est effectué selon les services vétérinaires polonais, puisque les animaux restent dans l'avion.

Ils s'arrêtent ensuite dans des aéroports américains, où une partie des singes sont débarqués, avant d'atterrir à Montréal-Mirabel. Ces vols sont difficiles à suivre : ils n'apparaissent sur le portail canadien des vols charters que quelques jours avant le départ, et sont parfois reprogrammés sans laisser de trace.

Des images d'un vol du 31 juillet 2025, transmises par une source anonyme à un parti canadien de protection des animaux, montrent 120 macaques dans de petites caisses en bois empilées, déchargés après 32 heures de voyage. D'après le rapport, cette disposition correspond à celle relevée quelques semaines plus tôt par l'USDA. Les inspecteurs américains avaient noté que l'empilement empêchait de voir les animaux et d'y accéder en cas d'urgence. En septembre 2025, une autre inspection a porté sur un vol transportant 616 macaques venant de Maurice. Les animaux étaient restés deux fois sans eau, pendant 18 à 24 heures.

Au Canada, la réglementation autorise jusqu'à 36 heures de transport sans pause pour nourrir et abreuver ces animaux. Interrogée sur les mesures prises contre des infractions liées aux macaques importés entre 2020 et 2025, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a répondu n'avoir trouvé aucun dossier. Le macaque à longue queue est classé «en danger» par l'Union internationale pour la conservation de la nature depuis 2022, un statut maintenu en octobre 2025.

Son commerce est encadré par l'annexe II de la CITES. Pour les auteurs du rapport, exporter des animaux sauvages vers des laboratoires va contre l'esprit de cette convention. Selon les statistiques canadiennes citées dans le rapport, chaque singe se vend entre 15 000 et 20 000 dollars américains (entre Rs 702 000 et Rs 936 000 environ), et les prix ont approché les 50 000 dollars (environ Rs 2,3 millions) fin 2023.

Pour Monkey Massacre in Mauritius, la question ne se limite plus au commerce de primates. Elle concerne «la transparence des exportations mauriciennes» et l'obligation des autorités de «garantir un contrôle effectif».