La Cenco dénonce les atteintes à la liberté de culte après les incidents de Kinshasa et Lubumbashi. Malgré son indignation, l'Église catholique appelle au dialogue.

En République démocratique du Congo, après les incidents survenus dimanche à Kinshasa et lundi à Lubumbashi, la Conférence épiscopale nationale du Congo, la Cenco, exprime son indignation.

Le cardinal Fridolin Ambongo a affirmé que les autorités congolaises l'auraient empêché de célébrer la journée diocésaine des jeunes au stade Tata Raphaël. A ceci s'est ajoutée la dispersion par la police d'une manifestation organisée par l'Eglise à Lubumbashi, dans le sud du pays.

Les évêques dénoncent des atteintes à la liberté de religion et de culte, ainsi qu'une violation de l'accord-cadre entre le Saint-Siège et l'Etat congolais.

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La Cenco appelle à préserver le dialogue

La Cenco hausse le ton, mais appelle aussi à préserver le dialogue. Une déclaration faite lors d'une conférence de presse, ce mardi à Kinshasa, alors que la Cenco et l'Eglise protestante, l'ECC, plaident pour un pacte social et un dialogue inclusif, susceptibles de contribuer à la résolution de la crise dans l'est du pays.

Le président Félix Tshisekedi a récemment signé une ordonnance portant organisation d'un dialogue national. Monseigneur Donatien Shole, secrétaire général de la Cenco, explique que la proposition des deux Eglises ne peut pourtant pas s'imposer au chef de l'Etat qui a le dernier mot :

"Les deux Eglises ensemble continuent à échanger avec les représentants du pouvoir pour voir, à partir du dialogue annoncé par le chef de l'Etat, la façon dont nous pouvons aller de l'avant pour arriver au résultat. Les deux Eglises contribuent à ce niveau-là, en donnant les conseils qu'elles peuvent et pour la suite, on verra. Les conseils, on peut les donner, mais on n'oblige personne."

Les évêques écartent toute crise avec Tshisekedi

Malgré ces incidents, les évêques récusent l'idée d'une crise entre l'Eglise catholique et le pouvoir de Félix Tshisekedi. Ils réaffirment aussi leur disponibilité à collaborer pour bâtir la paix.

"L'Eglise n'a pas besoin de l'autorisation de quelqu'un pour dire ce qu'elle doit dire ou pour déconseiller ce qu'elle doit déconseiller. Non... Quelle que soit la position dans laquelle on voudra la mettre, l'Eglise sera toujours dans son travail", souligne-t-il en rappelant que "le cardinal, en exprimant sa compassion à l'Eglise de Lubumbashi, a dit quelque chose qu'il faut retenir : notre Eglise est une Eglise des martyrs. Donc, nous n'aurons pas peur de nous engager en martyr si le bien de la population l'exige."

En RDC, l'église catholique a déjà joué un rôle déterminant, au cours de l'histoire, dans les périodes de transition politique et de crise institutionnelle. Un poids moral et politique qui pourrait, une nouvelle fois, compter dans la recherche d'une sortie de crise.