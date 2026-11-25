communiqué de presse

Les attaques d'artillerie menées par l'armée éthiopienne et ses alliés des Forces de paix du Tigré (TPF) qui ont causé la mort de plusieurs dizaines de civil·e·s et fait de nombreux blessé·e·s dans la ville d'Alamata, dans la région septentrionale du Tigré, entre le 26 et le 28 septembre, doivent faire l'objet d'enquêtes en ce qu'elles pourraient constituer des crimes de guerre, a déclaré aujourd'hui Amnesty International.

L'organisation a également constaté que des forces affiliées au Front de libération des peuples du Tigré (TPLF) ont mis des civil·e·s en danger en établissant des bases militaires dans des zones civiles peuplées, notamment dans plusieurs écoles d'Alamata, avant la reprise des combats dans la région.

Les Forces de défense nationale éthiopiennes (FDNE) et leurs alliés des TPF ont pris le contrôle, le 28 septembre, de la ville d'Alamata, qui constitue un carrefour routier stratégique pour l'acheminement des troupes, des vivres et du carburant, et qui se trouvait jusqu'alors aux mains du TPLF.

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« Pendant trois jours consécutifs, les FDNE et les TPF ont bombardé à plusieurs reprises Alamata, sans aucune considération pour la vie de ses 80 000 habitant·e·s. L'utilisation de l'artillerie, avec des armes à large champ d'action, dans des quartiers densément peuplés a des conséquences terribles pour les civil·e·s. Les attaques aveugles constituent une violation des règles du droit international humanitaire ; ces frappes doivent donc faire l'objet d'enquêtes en tant que crimes de guerre », a déclaré Yasmine Ahmed, directrice générale chargée de l'impact régional sur les droits humains à Amnesty International.

Pendant trois jours consécutifs, les FDNE et les TPF ont bombardé à plusieurs reprises Alamata, sans aucune considération pour la vie de ses 80 000 habitant·e·sYasmine Ahmed, directrice générale chargée de l'impact régional sur les droits humains à Amnesty International

Amnesty International a enquêté sur quatre cas de tirs d'artillerie contre Alamata commis par les FDNE et les TPF entre le 26 et le 28 septembre, et vérifié de manière indépendante la mort de 14 civil·e·s tués lors de ces attaques. Les chercheurs ont interrogé 28 personnes, parmi lesquelles des victimes, des témoins, des proches de victimes, ainsi que des membres du personnel humanitaire et médical. Le Laboratoire de preuves d'Amnesty International a analysé huit vidéos et 17 photographies, ainsi que des images satellite du site et d'autres informations issues de sources ouvertes.

Tous les noms et informations permettant d'identifier les personnes concernées ont été supprimés ou modifiés afin de protéger les personnes interrogées qui ont souhaité garder l'anonymat.

Amnesty International a écrit aux FDNE, aux TPF et au TPLF le 27 octobre pour leur demander des informations sur ces faits. Le 17 novembre, l'organisation a communiqué les conclusions de son enquête aux FDNE et aux TPF, et a invité ces dernières à lui faire part de leurs commentaires. Au moment de la publication de notre document, les FDNE et les TPF n'avaient pas répondu.

L'utilisation de l'artillerie, avec des armes à large champ d'action, dans des quartiers densément peuplés a des conséquences terribles pour les civil·e·s. Les attaques aveugles constituent une violation des règles du droit international humanitaire ; ces frappes doivent donc faire l'objet d'enquêtes en tant que crimes de guerreYasmine Ahmed

Dans une lettre de quatre pages adressée à Amnesty International le 18 novembre, le TPLF a « catégoriquement rejeté » les allégations le mettant en cause.

« Bien que les conclusions préliminaires reconnaissent certaines atrocités commises par le gouvernement fédéral éthiopien et ses forces, nous sommes profondément préoccupés par les allégations visant les Forces de sécurité du Tigré [le TPLF]. Nous rejetons catégoriquement ces allégations, que nous jugeons infondées, et estimons qu'une enquête indépendante, impartiale et exhaustive doit être menée avant que des conclusions ne soient tirées quant aux responsabilités », indique le courrier envoyé par le TPLF.

Des zones résidentielles à la merci des tirs d'artillerie des FDNE et des TPF

En se basant sur les entretiens menés avec des habitant·e·s et deux sources ayant directement connaissance des mouvements militaires opérés pendant l'offensive, Amnesty International a pu établir que la zone de Waja Ena Tumuga constitue le principal endroit à partir duquel les forces des FDNE et des TPF ont bombardé Alamata, à environ 13 kilomètres au sud de la ville. Deux personnes disposant de connaissances précises sur les capacités militaires des TPF ont déclaré à l'organisation que les TPF possédaient des armes d'artillerie et avaient participé avec les FDNE à l'opération visant à prendre Alamata. Un témoin oculaire a vu les forces des FDNE déplacer leur artillerie vers Waja, en particulier vers la zone appelée Ayer Marefiya.

Des témoins ont également déclaré à Amnesty International que les forces du TPLF s'étaient installées dans des zones civiles densément peuplées de la ville et qu'elles avaient dans certains cas lancé des attaques depuis ces positions.

Le droit international humanitaire prévoit que toutes les parties à un conflit doivent éviter, dans toute la mesure du possible, de placer des objectifs militaires dans des zones densément habitées ou près de ces zones. Elles sont également tenues de protéger les civil·e·s contre les conséquences des attaques en facilitant l'éloignement des civil·e·s du voisinage d'objectifs militaires, et d'alerter efficacement sur des attaques qui risquent de nuire à la population civile.

Toute violation du droit international humanitaire qui aurait été commise par le TPLF en déployant ses forces et son matériel militaires dans des quartiers densément peuplés, ne dégage pas les FDNE et leurs alliés de leurs obligations et ne peut en aucun cas justifier l'utilisation aveugle d'armes explosives, telles que l'artillerie, dans une zone densément peupléeYasmine Ahmed

Même si les combattants du TPLF disposaient de moyens d'artillerie qu'ils utilisaient activement, il est hautement improbable que les bombardements d'Alamata aient été causés par des tirs directs de leurs propres forces effectués depuis l'intérieur de la ville. On ne peut pas totalement exclure l'hypothèse de défaillances techniques, mais la probabilité d'un tel scénario est extrêmement faible.

« Toute violation du droit international humanitaire qui aurait été commise par le TPLF en déployant ses forces et son matériel militaires dans des quartiers densément peuplés, ne dégage pas les FDNE et leurs alliés de leurs obligations et ne peut en aucun cas justifier l'utilisation aveugle d'armes explosives, telles que l'artillerie, dans une zone densément peuplée », a déclaré Yasmine Ahmed.

Un membre du personnel médical qui était de service à l'hôpital d'Alamata entre le 26 et le 28 septembre a déclaré à Amnesty International que la quasi-totalité des victimes recensées au cours de ces trois jours étaient des civil·e·s et que la plupart des blessures avaient apparemment été causées par des fragments de munitions explosives.

Attaques menées sans discernement contre des zones peuplées

L'un des secteurs les plus durement touchés par les bombardements a été un quartier communément appelé le Quartier des immeubles, dans Kebele 04 ; il s'agit d'une zone densément peuplée composée principalement de maisons et de deux immeubles à plusieurs étages où habitent des centaines de civil·e·s et qui se trouvent tout près des maisons individuelles qui ont été touchées. Trois témoins oculaires ont déclaré à Amnesty International que des tirs d'artillerie avaient touché cinq maisons le 27 septembre à l'aube, tuant sept personnes et en blessant quatre autres.

Parmi les personnes tuées figure Meron Sewasew, une mère de deux enfants âgée de 26 ans qui est morte chez elle en même temps que son fils de huit ans, Markon Girmahiwot, et son frère aîné, Tewekel Sewasew, âgé de 33 ans. Le mari de Meron Sewasew, Girmahiwot Negash [son vrai nom], a déclaré que leur fils de deux ans se trouvait lui aussi dans la maison au moment de l'attaque, mais qu'il avait subi des blessures légères et survécu.

« J'étais sorti de la ville pour aller travailler. Ils étaient restés dans la maison parce qu'ils y étaient en principe à l'abri de la guerre. C'était mon amour de lycée, et notre histoire s'est terminée trop tôt », a déclaré Girmahiwot Negash.

Cette même attaque d'artillerie a également tué quatre membres d'une famille habitant dans la maison voisine : Kumhis Kahsay, 40 ans, et sa fille de 14 ans, Helina Hailay, ainsi que Lezeu Yirga, 38 ans, et son enfant de trois ans.

J'étais sorti de la ville pour aller travailler. Ils étaient restés dans la maison parce qu'ils y étaient en principe à l'abri de la guerre. C'était mon amour de lycée, et notre histoire s'est terminée trop tôtGirmahiwot

« Kumhis revenait de l'église ce matin-là. Toutes les victimes se trouvaient à l'extérieur de la maison pour s'occuper des tâches domestiques. Kumhis, la soeur aînée, préparait l'injera dans la cour. Je me trouvais à l'intérieur de la maison. Les débris de l'attaque ont atterri dans notre secteur et les ont touchés », a déclaré un membre de la famille qui a survécu à l'attaque.

Le Laboratoire de preuves d'Amnesty International a vérifié quatre vidéos montrant les dégâts subis par les deux maisons et par une structure extérieure située à environ 150 mètres de l'hôtel Werknesh, un établissement où, selon les habitant·e·s, s'étaient installés des combattants du TPLF.

« J'ai vu des combattants du TDF [TPLF] postés avec leurs armes tout en haut de grands immeubles. Ils nous disaient de ne pas nous approcher. Certains s'étaient installés à l'hôtel Werknesh [...] ils disaient aux gens de passer par un autre chemin », a déclaré un témoin oculaire qui se trouvait dans le secteur le 26 septembre.

Une autre personne qui se trouvait non loin de l'hôtel le jour de l'attaque a déclaré à Amnesty International que les combattants du TPLF ne se trouvaient pas près de l'hôtel ce jour-là. Amnesty International n'a pas pu vérifier de manière indépendante si des combattants du TPLF se trouvaient à l'intérieur de l'hôtel ou à proximité à ce moment-là. Trois témoins oculaires ont dit que quelques minutes avant les tirs d'artillerie qui ont frappé des habitations voisines, un obus était tombé juste devant l'hôtel, causant d'importants dégâts à sa façade.

Les FDNE et les TPF ont également bombardé des zones où, selon les habitant·e·s, il n'y avait aucune présence militaire.

Le 26 septembre, des tirs d'artillerie ont touché un bar local appelé le Nigus Shimoy vers 11 heures du matin, tuant au moins trois personnes, selon une victime blessée lors de l'attaque et un autre témoin. Le bar est situé à l'entrée d'un marché animé, dans une zone majoritairement commerciale bordant des quartiers résidentiels. L'attaque a eu lieu alors que la population sortait en masse pour la Demera, qui a lieu la veille de la fête de Meskel célébrée par les chrétiens orthodoxes éthiopiens.

J'ai vu des combattants du TDF [TPLF] postés avec leurs armes tout en haut de grands immeubles. Ils nous disaient de ne pas nous approcher. Certains s'étaient installés à l'hôtel Werknesh [...] ils disaient aux gens de passer par un autre cheminUn témoin oculaire

Le 27 septembre, des tirs d'artillerie ont touché une maison familiale dans un autre quartier résidentiel, le Kebele 02. Deyima Rebso, 55 ans, a été tuée lors de l'attaque alors qu'elle se trouvait chez elle, et son mari, Ararse Yasin, 62 ans, a été grièvement blessé et a survécu, selon un témoin oculaire. Leurs enfants, Saliha et Kedir, ainsi que leur petit-fils, Sufiyan Abdulatif, âgé de 10 ans, ont également été grièvement blessés. Le spécialiste en armement d'Amnesty International a établi que les fragments de munitions récupérés sur les lieux correspondaient à un obus d'artillerie du type de ceux tirés par les FDNE et leurs alliés.

Un témoin a déclaré à Amnesty International que la maison était le seul bâtiment à avoir été touché dans le secteur et qu'aucune activité militaire n'avait été observée dans les environs avant l'attaque.

Le TPLF a installé des bases militaires dans des écoles

Six personnes interrogées par Amnesty International ont déclaré que presque toutes les écoles d'Alamata avaient été utilisées comme bases militaires par les combattants du TPLF au cours des mois qui ont précédé la reprise des hostilités. Des témoins ont indiqué que plusieurs écoles, pour la plupart situées non loin de quartiers civils, avaient été le théâtre d'opérations militaires, notamment de tirs d'artillerie, après la reprise du conflit. Tous les habitants interrogés dans le cadre de cette enquête ont déclaré que le TPLF n'avait émis aucun avertissement ni aucun ordre d'évacuation à l'intention de la population vivant à proximité de ces lieux.

Le 26 septembre, un obus d'artillerie a frappé une maison dans un quartier très peuplé connu sous le nom de Camp de la mission, près de l'école Biruh Tesfa, qui avait été utilisée comme base par le TPLF. Cette attaque, survenue vers 18 h 45, a tué trois personnes parmi la population civile et en a blessé quatre autres. Un témoin a déclaré que la plupart des combattants étaient partis une semaine avant le début des combats. Un autre a vu quelques combattants monter la garde devant l'école dans les jours qui ont précédé la frappe.

Amnesty International n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante si l'école avait été attaquée ni si elle abritait encore des combattants au moment de la frappe. Aucun dommage ni aucune destruction n'étaient clairement visibles sur les images satellite en ce qui concerne l'école Biruh Tesfa, située dans le nord du complexe des Missionnaires de la Charité.

Un habitant vivant près du lycée d'Alamata a déclaré que cet établissement scolaire avait été visé par une frappe de drone des FDNE le 22 septembre. Il a expliqué que l'école avait été le principal site à partir duquel le TPLF avait lancé des tirs d'artillerie pour défendre Alamata, jusqu'à ce qu'il commence à se retirer de la ville, le 28 septembre.

« La ville a pâti des explosions qui ont eu lieu après les frappes de drones, et nous avons aussi vu des débris voler près de ma maison. Il y avait de l'artillerie dans l'enceinte de l'école. Nous avons vu de l'armement brûler dans l'école, ce jour-là », a déclaré cet habitant.

Les images satellite confirment l'apparition de nouvelles traces de brûlure à côté de l'école le 22 septembre, ce qui concorde avec les informations faisant état d'une frappe de drone. Des changements dans la végétation ont également été détectés autour de l'école entre le 24 septembre et le 1er octobre, mais aucune image haute résolution n'est disponible pour confirmer la cause de ces changements. Des images haute résolution datant du 21 octobre montrent le changement plus en détail, avec une zone brûlée dans la partie boisée.

« La population civile paie le prix fort parce que les responsables des violations commises lors des conflits passés et actuels en Éthiopie n'ont pas eu à rendre de comptes. L'impunité a encouragé les auteurs de ces agissements à continuer de commettre de graves violations, puisqu'ils n'avaient pas à en craindre les conséquences. Cela doit cesser. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit agir rapidement pour mettre en place un mécanisme indépendant chargé d'enquêter, d'identifier les responsables des crimes de droit international et de veiller à ce qu'ils rendent des comptes, a déclaré Yasmine Ahmed.

« Amnesty International appelle également les autorités éthiopiennes à coopérer avec les observateurs·trices indépendants internationaux, les journalistes et les organisations humanitaires afin de leur permettre d'accéder sans entrave à toutes les zones du pays touchées par le conflit.

L'impunité a encouragé les auteurs de ces agissements à continuer de commettre de graves violations, puisqu'ils n'avaient pas à en craindre les conséquences. Cela doit cesser. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit agir rapidement pour mettre en place un mécanisme indépendant chargé d'enquêter, d'identifier les responsables des crimes de droit international et de veiller à ce qu'ils rendent des comptesYasmine Ahmed

« Compte tenu de l'incapacité persistante des autorités éthiopiennes à garantir que justice soit faite et que les responsables des crimes de droit international répondent de leurs actes, en particulier quand les forces étatiques elles-mêmes sont accusées d'avoir commis de graves violations, un examen international urgent s'impose. Cela est d'autant plus indispensable que les autorités ont souvent réprimé les activités indépendantes de surveillance des droits humains et que l'Éthiopie est actuellement le théâtre de trois conflits armés, avec un risque croissant d'escalade régionale », a ajouté Yasmine Ahmed.

Contexte

Le conflit armé opposant les FDNE et leurs alliés, notamment les TPF et d'autres forces de sécurité et milices informelles alliées, au TPLF et à ses alliés, notamment les forces amharas de la Fano et six autres groupes armés ou politiques organisés, a éclaté le 21 septembre 2026.

Les combats se sont d'abord propagés sur trois fronts principaux : dans le sud du Tigré, en particulier dans la zone de Raya Kobo ; dans l'ouest de l'Afar (Zone 2) ; et dans la zone de Wag Hemra, dans la région Amhara.

Depuis le 21 septembre, les FDNE ont mené de multiples frappes aériennes dans le sud du Tigré, notamment contre la ville d'Alamata et ses environs.