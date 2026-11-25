La Nouvelle société civile congolaise (NSCC) appelle à l'ouverture d'un dialogue sincère entre le Gouvernement et l'Église catholique afin de dissiper les malentendus, prévenir toute escalade des tensions et favoriser des solutions respectueuses de la Constitution et des institutions de la République.

Cette position a été exprimée mardi 24 novembre par le coordonnateur de la NSCC, Jonas Tshiombela, dans un communiqué publié à la suite des événements survenus récemment à Kinshasa et à Lubumbashi.

Pour l'organisation, ces incidents ne contribuent ni au renforcement de la confiance mutuelle, ni à la cohésion nationale, ni au vivre-ensemble.

La NSCC préoccupée par les tensions entre l'État et l'Église

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Selon Jonas Tshiombela, la NSCC suit avec inquiétude les récents différends opposant les autorités publiques à l'Église catholique.

L'organisation évoque notamment la dispersion d'une marche organisée à Lubumbashi pour réclamer l'exécution d'une décision de justice concernant un terrain revendiqué par l'Église catholique, ainsi que les circonstances ayant entouré la délocalisation de la rencontre des jeunes catholiques initialement prévue au stade Tata Raphaël à Kinshasa.

« La nouvelle société civile congolaise suit avec une vive préoccupation les récents événements impliquant les autorités publiques et l'Église catholique. Ces situations ont suscité de nombreuses réactions et alimenté des tensions qui ne favorisent ni l'apaisement ni la cohésion nationale », a déclaré Jonas Tshiombela.

Respect des libertés publiques et de l'État de droit

La NSCC condamne toute entrave aux manifestations pacifiques et rappelle que les libertés publiques sont garanties par la Constitution.

Elle souligne également l'importance de l'exécution des décisions judiciaires dans un État de droit.

« Les pouvoirs publics ont l'obligation d'encadrer et de sécuriser les manifestations pacifiques plutôt que de les réprimer. L'exécution des décisions de justice demeure une exigence fondamentale de l'État de droit », a affirmé Jonas Tshiombela.

L'organisation invite par ailleurs les autorités publiques à faire preuve de responsabilité et de discernement dans leurs rapports avec les institutions religieuses.

Un appel à la retenue et au dialogue

La NSCC appelle également les responsables religieux à privilégier un discours d'apaisement et de rassemblement.

Selon elle, la paix exige des paroles et des attitudes susceptibles de rapprocher les différentes composantes de la nation.

« La République démocratique du Congo n'a pas besoin d'une confrontation entre les institutions. Elle a plutôt besoin d'une culture du dialogue, de la tolérance, de la responsabilité et du respect mutuel », a insisté Jonas Tshiombela.

Selon lui, l'Église et l'État ont chacun un rôle essentiel à jouer dans la construction d'une société pacifique, juste et respectueuse de la dignité humaine.