Dakar — Douze pays ouest-africains ont pris part mardi à Dakar à une rencontre régionale de haut niveau sur la situation pastorale et agropastorale 2026-2027 et la coopération transfrontalière dans le bassin Ouest pour échanger sur plusieurs enjeux de la sous-région comme l'assèchement des points d'eau et les restrictions de mobilité des troupeaux, appelant à des "réponses rapides" face au déficit fourrager.

La rencontre, qui se poursuit jusqu'au 26 novembre, réunit des délégations du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo.

Le CILSS, la CEDEAO, l'UEMOA, l'AES et des organisations d'éleveurs y participent également.

Un déficit fourrager pouvant atteindre 90 %

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Le secrétaire exécutif du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), Abdoulaye Mohamadou, a décrit une campagne "marquée par une pluviométrie déficitaire et mal répartie". Le déficit fourrager a atteint "25 à 90 % dans plusieurs zones pastorales, les mares s'assèchent précocement et le niveau des cours d'eau baisse".

Le CILSS avait alerté les États dès septembre, et les évaluations menées depuis ne montrent "pas d'amélioration".

Refusant d'y voir un "accident conjoncturel", M. Mohamadou a évoqué le "symptôme d'une fragilisation structurelle des systèmes pastoraux", sous l'effet de la pression foncière, de l'expansion agricole, de l'occupation des couloirs de passage, de l'insécurité et du changement climatique. "Lorsque le bétail est bloqué, c'est toute une filière économique qui ralentit", a-t-il averti.

Le bassin Ouest, entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, en lien avec la Guinée et la Gambie, est particulièrement touché. Une étude conduite en 2026 par le Réseau Billital Maroobé (RBM), sous le leadership du CILSS, estime à près de 2,9 millions de têtes le cheptel concerné et à environ 40 000 le nombre d'éleveurs et d'accompagnants touchés, selon les responsables du CILSS.

Le secrétaire exécutif du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel a cité les régions sénégalaises de Matam et de Tambacounda (Sénégal), qui vivent "au rythme des troupeaux qui partent, qui arrivent et qui reviennent".

Le président du RBM, Boureima Dodo, a fait état de la hausse du prix des intrants, du tarissement précoce des mares et de troupeaux concentrés autour des puits avant la fin de l'hivernage.

Des familles vendent des génisses et des vaches laitières pour acheter des denrées essentielles, "au risque de compromettre la reconstitution de leurs troupeaux".

Il a plaidé pour des réponses rapides sur l'eau, l'aliment du bétail et les soins vétérinaires, dans le respect de la souveraineté et des impératifs de sécurité de chaque pays. "Notre attente est simple : repartir de Dakar avec des actions prioritaires, des responsabilités précises, des appuis mobilisables et un calendrier rapproché", a déclaré Boureima Dodo.

Une réponse collective et régionale

Pour le directeur de la Banque mondiale pour le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal, Djibrilla Issa, le pastoralisme est "un mode de vie, une culture" et un facteur de stabilité.

"Quand les éleveurs peuvent se déplacer, accéder à l'eau et vendre leurs produits, les familles sont plus résilientes", a dit M. Issa, appelant à "agir dès maintenant".

"Le pastoralisme ne connaît pas de frontières et que la réponse doit être collective et régionale", a-t-il dit.

Le ministre sénégalais chargé de l'Élevage, Ousmane Diagne, a rappelé que l'élevage représente en moyenne 36 % du PIB agricole des pays sahéliens et 15 % de celui des pays côtiers. Il a cité l'Observatoire des systèmes d'élevage en Afrique de l'Ouest et au Sahel, qui chiffre le cheptel régional à plus de 623 millions de têtes en 2024.

Sur la campagne en cours, l'officiel sénégalais a décrit une situation pluviométrique "contrastée", allant de zones excédentaires à des zones déficitaires, tout en jugeant "légitimes" les préoccupations liées aux déficits fourragers.

Il a plaidé pour la facilitation de la mobilité transfrontalière, le développement des cultures fourragères, un aliment du bétail de qualité à coût accessible et le renforcement des dispositifs d'alerte.

La rencontre comprend une réunion technique les 24 et 25 novembre, une concertation avec les partenaires techniques et financiers le 25 novembre, puis une conférence ministérielle le 26 novembre. Les ministres y examineront un projet d'engagement politique, éventuellement sous la forme d'un "Appel de Dakar", ainsi qu'une feuille de route assortie d'un dispositif de suivi.