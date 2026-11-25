« Gazer les évêques et les paisibles manifestants en prière, empêcher l'archevêque de Lubumbashi de sortir de sa résidence et interdire aux évêques d'accéder à l'archevêché sont des formes de tyrannie que notre pays ne mérite pas ». C'est en ces termes que le secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), Mgr Donatien Nshole, a réagi mardi 24 novembre à Kinshasa.

Selon lui, ces faits constituent des atteintes aux libertés fondamentales garanties par la Constitution de la République démocratique du Congo.

« Gazer les évêques et les paisibles manifestants en prière, empêcher Mgr Fulgence Muteba de sortir de sa résidence et aller jusqu'à interdire aux évêques d'accéder à l'archevêché sont des formes de tyrannie que notre pays, qui se proclame démocratique, ne mérite vraiment pas », a déclaré Donatien Nshole.

La CENCO a également exprimé sa solidarité avec l'archevêque de Kinshasa, le Cardinal Fridolin Ambongo, l'archevêque de Lubumbashi Fulgence Muteba, les évêques de la province ecclésiastique ainsi que les fidèles concernés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Inquiétudes après les événements de Kinshasa et de Lubumbashi

Lors de ce point de presse, la CENCO est revenue notamment sur deux événements récents.

À Kinshasa, l'Église catholique déplore les restrictions ayant entouré la célébration de la Journée diocésaine des jeunes, initialement prévue au stade Tata Raphaël avant d'être délocalisée.

Selon la CENCO, cette situation constitue une atteinte à la liberté de religion et de rassemblement.

À Lubumbashi, l'épiscopat dénonce également l'interdiction d'une marche organisée pour réclamer l'exécution d'une décision de justice relative à un litige foncier impliquant l'Église catholique.

Pour Donatien Nshole, ces différentes mesures traduisent une restriction des libertés publiques.

« L'Église n'est pas un adversaire politique »

La CENCO rejette toute lecture politique de ses prises de position et affirme que sa mission demeure avant tout pastorale et citoyenne.

« Considérer l'Église comme un ennemi politique, c'est se tromper de cible », a déclaré Donatien Nshole.

La CENCO rappelle qu'elle entend poursuivre son action en faveur de la paix, du dialogue et de la cohésion nationale aux côtés des autres forces vives du pays.

Évoquant les critiques liées à la position de l'Église face au FRN de Joseph Kabila et aux mouvements armés, le secrétaire général de la CENCO a également réaffirmé le rejet de la violence.

« La CENCO n'est pas pour la prise des armes. L'Église dialogue avec toutes les parties prenantes afin de contribuer à la recherche de la paix », a-t-il souligné.

Une revendication d'accès au stade Tata Raphaël

Concernant la célébration des jeunes catholiques à Kinshasa, Mgr Donatien Nshole a estimé que l'Église devait bénéficier d'une considération particulière quant à l'utilisation du stade Tata Raphaël.

Selon lui, cette infrastructure a été cédée à l'État par l'Église catholique et reste fortement associée à l'encadrement de la jeunesse.