Les députés ont voté en faveur d'une motion de destitution visant le président de la Chambre basse, Siteny Randrianasoloniaiko, deux vice-présidents, à savoir Afakandro Christian (chargé de l'ex-province de Mahajanga) et Ibrahim Issa Charles (chargé de l'ex-province d'Antsiranana), ainsi que le troisième questeur, Mamihaja Charlot, au cours d'une séance plénière qui s'est tenue très tard dans la nuit du lundi au mardi 24 novembre.

Coup de théâtre à l'Assemblée nationale

Depuis quelques jours, des bruits circulaient déjà dans les couloirs du Parlement au sujet d'une collecte de signatures en vue d'une motion de destitution du président de la Chambre basse. Les événements se sont enchaînés rapidement durant la journée du lundi 23 novembre. Les parlementaires ont tenu une réunion à huis clos et convoqué le président du perchoir, Siteny Randrianasoloniaiko, en début de soirée.

Interrogé par les journalistes à la sortie de la séance, ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer, tout comme les autres députés à l'origine de la motion de destitution. Le vote s'est finalement tenu très tard dans la soirée au Palais de Tsimbazaza, lors d'une séance plénière présidée par le vice-président chargé de la province de Toliara, Tsaradia Marco.

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Selon le détail des votes, la destitution de Siteny Randrianasoloniaiko a été votée par 112 députés contre 37. Le VPAN de Diego a, en revanche, été destitué par 117 voix contre 32, celui de Mahajanga par 119 voix contre 30 et le troisième questeur par 117 voix contre 32. Au total, 149 députés ont participé au vote.

Motifs graves

L'article 16 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit la possibilité de destituer, pour motif grave, les membres du Bureau permanent, à l'exception du chef de l'opposition, par un vote des deux tiers des députés. Parmi les motifs graves reprochés à Siteny Randrianasoloniaiko figurent des irrégularités dans le fonctionnement de l'institution, notamment l'absence d'arrêtés définissant les attributions respectives des membres du Bureau permanent, ainsi que la modification de l'ordre du jour sans décision collective préalable.

L'ex-PAN est donc accusé d'être trop individualiste ou unilatéraliste dans la gestion de la Chambre basse. Quant aux trois autres, les faits évoqués sont la tenue de propos dénigrants et offensants contre des collègues députés, le manque d'assiduité dans l'exercice de leurs fonctions et des absences fréquentes du territoire national. Le point commun entre ces membres destitués est qu'ils sont tous issus du parti Pro-Siteny et du Mihava Tour, à l'exception du député de Mananjary qui, lui, refuse d'adhérer au Vondron'ny Fihavaozan'i Madagasikara (VFM), la nouvelle plateforme de soutien au président de la Refondation de la République de Madagascar.

C'est certainement la raison qui a incité les observateurs à penser que la destitution de Siteny et consorts était orchestrée depuis les plus hautes sphères de l'État. D'ailleurs, des rumeurs sur l'existence d'un différend entre le PRRM et le désormais ex-numéro un de la Chambre basse circulent depuis un moment. Depuis, ce dernier observe un silence absolu.

Menace

Nul n'ignore pourtant que Siteny est l'un des artisans clés de ce régime de Refondation. Il a notamment joué un rôle important dans le choix de la Russie comme partenaire stratégique de la Refondation. Il était aussi l'un des rares politiciens présents sur le terrain et a participé activement au tolona de septembre-octobre 2025, qui a abouti au renversement de l'ancien régime.

Dans les coulisses, on estime que le président national du Mihava Tour serait considéré comme une menace à l'approche des échéances électorales. Et ce, même si ce dernier avait déjà déclaré qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle si le colonel Michaël Randrianirina décidait de se présenter. Après la chute du régime d'Andry Rajoelina, l'Assemblée nationale est actuellement constituée d'une majorité composée d'anciens partisans du régime Volomboasary, regroupés au sein du VFM, qui forment un bloc de soutien au régime de la Refondation.

Ce sont eux qui ont voté pour la destitution des quatre membres du Bureau permanent. Aux dernières nouvelles, l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale doit se dérouler cet après-midi à Tsimbazaza. Hier, les tractations allaient bon train du côté de l'hémicycle. Pour le moment, deux noms émergent pour succéder au député de Toliara I à la tête de la Chambre basse.

Il s'agit du vice-président chargé de l'ex-province de Toliara, Marco Tsaradia, qui était déjà au perchoir lors de la séance plénière de lundi soir, et du député élu à Manandriana, qui est aussi président du VFM, Fanomezantsoa Andrianjanahary. Parmi les autres candidats pressentis figurent également Fidèle Razara Pierre, élu à Ambatondrazaka, Fetra Ralambozafimbololona, élu dans le Tana V, et maître Hanitra Razafimanantsoa, députée de Tana I nommée ministre de la Refondation. À l'allure où vont les choses, un remaniement gouvernemental est inévitable pour le régime de la Refondation.