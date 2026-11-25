Le leader séparatiste anglophone camerounais Lucas Cho Ayaba a plaidé non coupable, mardi 24 novembre, à l'ouverture de son procès en Norvège, où il vit depuis 2008. Poursuivi pour complicité de crimes de guerre et d'actes de terrorisme, il est notamment accusé d'avoir participé à distance à la préparation de deux attentats au Cameroun. Il encourt 30 ans de prison.

C'est souriant que l'accusé de 54 ans s'est présenté devant le juge. Interrogé sur son identité, il a répondu « Ambazonien », en référence à cet État que son mouvement voudrait créer dans l'ouest du Cameroun.

Selon le parquet norvégien, Lucas Cho Ayaba dirigeait à distance le Conseil de gouvernement de l'Ambazonie et commandait sa branche armée, les Ambazonia Defence Forces, l'une des principales factions séparatistes des régions anglophones du pays, jusqu'à son arrestation en septembre 2024.

Il aurait, à ce titre, activement participé à la préparation de deux attentats au Cameroun, notamment au choix des cibles et au financement des explosifs. Le premier, en février 2023, près de Buea, le second, un an plus tard, à Nkambe, pendant la fête de la jeunesse. Au total, les deux attentats ont fait au total deux morts et au moins 111 blessés, tous des civils.

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La défense invoque une « guerre de libération »

Il aurait aussi encouragé, voire ordonné, toujours à distance, des meurtres et des actes de torture sur des prisonniers et des civils. Le procureur fonde notamment ses accusations sur des correspondances WhatsApp. Lui plaide non coupable. Son avocat évoque une « guerre de libération », une lutte pour l'indépendance qu'il estime « légitime ».

À Bamenda, la plus grande ville de la partie anglophone du Cameroun, les séparatistes avaient lancé un appel à « ville morte » pour marquer le premier jour du procès.

Le conflit dans les régions anglophones du Cameroun dure depuis 2017 et a fait au moins 6 000 morts parmi les civils, selon les Nations unies. Le procès doit se tenir jusqu'au 12 mars.