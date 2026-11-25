Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé mardi qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a déclaré le Sénégal vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, à l'issue du contentieux l'opposant à la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Dans un communiqué rendu public à la suite de la décision du TAS, la "CAF indique prendre acte de la sentence rendue par la juridiction arbitrale, qui annule la décision de la Commission de recours de l'instance continentale, datée du 17 mars 2026, et confirme celle de sa Commission de discipline, rendue le 11 février 2026."

Cette décision consacre ainsi le Sénégal comme vainqueur de la CAN 2025, disputée au Maroc, dans le cadre du litige qui l'opposait à la Fédération royale marocaine de football.

"La CAF respecte la sentence du TAS et prendra toutes les mesures nécessaires pour sa mise en oeuvre", souligne l'instance dirigeante du football africain.

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Le Sénégal a été désigné vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), déjugeant ainsi le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAN) qui avait attribué le titre au Maroc.

Dans sa décision rendue publique sur son site officiel, le TAS a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF), en annulant la décision de la Confédération africaine de football par laquelle elle avait désigné le Maroc vainqueur sur tapis vert deux mois après la fin du tournoi.