La sélection tunisienne a terminé à la première place du classement général de la 5e édition des Championnats arabes des sports aquatiques, avec un total de 77 médailles, dont 44 en or, 19 en argent et 14 en bronze.

Organisée à Manama, au Bahreïn, du 19 au 23 novembre 2026, cette compétition a réuni plusieurs sélections arabes autour des épreuves de natation dans différentes catégories d'âge.

Grâce à cette performance, la Tunisie s'est hissée au sommet du classement général combinant les résultats des épreuves masculines et féminines.

Le Qatar a décroché la deuxième place avec 37 médailles, dont 21 en or, 12 en argent et 4 en bronze. Le Koweït a, pour sa part, occupé la troisième position avec 75 médailles, réparties entre 19 en or, 25 en argent et 31 en bronze.

Cette performance confirme la présence de la natation tunisienne parmi les meilleures au niveau arabe, notamment dans les catégories de jeunes.