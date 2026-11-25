En République démocratique du Congo (RDC), la situation sécuritaire s'est fortement dégradée ces derniers jours dans la province de l'Ituri. Depuis une semaine, des affrontements au nord de Bunia opposent l'armée congolaise à la Convention pour la révolution populaire (CRP), le groupe armé de l'ancien chef de guerre Thomas Lubanga, condamné pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale (CPI) et libéré en mars 2020. Cette reprise des combats provoque d'importants déplacements de population, alors que la province est confrontée depuis plus de six mois à une épidémie d'Ebola.

Ces derniers jours, des combats étaient signalés autour des localités de Lopa, Lingi, Nizi et Inga Barrière, à tout juste 25 kilomètres au nord de Bunia en RDC. Dans un communiqué, la CRP affirme avoir stoppé sa progression vers Bunia et s'être retirée d'Inga Barrière, dernière importante localité avant le chef-lieu de l'Ituri. Le mouvement affirme avoir rompu le cessez-le-feu ces dernières semaines, après des attaques répétées de l'armée congolaise sur ses positions et sur des civils. Mais il se dit toujours attaché aux discussions de paix avec Kinshasa, sous médiation ougandaise.

De son côté, l'armée congolaise minimise les affrontements des derniers jours et parle d'une incursion du groupe armé sur fond de règlement de comptes. Selon un porte-parole militaire, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont mis en déroute les miliciens et contrôlent les localités d'Inga Barrière, de Lopa et de Lingi.

Malgré un cessez-le-feu décrété en mai dernier, les affrontements entre l'armée et le mouvement de Thomas Lubanga ont repris ces dernières semaines. Selon un observateur, la CRP tente ainsi de mettre la pression sur Kinshasa pour être en meilleure posture pour négocier.

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La société civile inquiète des conséquences sanitaires et économiques des combats

Cette dégradation sécuritaire provoque d'importants mouvements de population, notamment vers la capitale de la province Bunia, alors que la zone est actuellement sous la menace de l'épidémie d'Ebola qui sévit depuis plus de six mois. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 5 775 décès sur 11 762 cas ont été confirmés depuis le début de cette épidémie, la pire jamais enregistrée dans le pays.

Une situation qui inquiète fortement la société civile sur place, « alors que la province a déjà commencé à observer les baisses des taux de contamination », explique Dieudonné Lossa, l'un des responsables de la société civile à notre correspondante à Kinshasa, Paulina Zidi.

Vous savez, quand les gens fuient, il n'y a pas beaucoup de contrôle et nous craignons que parmi ces gens-là, il y ait des suspects qui sont malades d'Ebola et que, lors de leur déplacement, il y ait encore la propagation de cette maladie à travers la population alors que la province a déjà commencé à observer les baisses des taux de contamination.

Mardi 24 novembre, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé l'évacuation de personnels de santé, dont des membres de l'organisation onusienne et du ministère congolais de la Santé, réfugiés depuis trois jours à l'hôpital d'Akwe pour échapper aux combats. Selon lui, la multiplication des attaques depuis la fin octobre affecte gravement la riposte à Ebola. « Les soins de santé, les soignants, les intervenants contre Ebola et les acteurs humanitaires doivent être protégés en permanence ! », a-t-il souligné sur le réseau social X.

Il n'existe à ce jour ni vaccin ni traitement spécifique contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, à l'origine de l'épidémie déclarée en mai. Deux candidats-vaccins doivent entrer en phase d'essais cliniques en Ituri. L'Alliance internationale du vaccin (Gavi) a annoncé mardi avoir signé un engagement d'achat anticipé pour l'un d'eux, portant sur un maximum de 1,5 million de doses, sous réserve de résultats concluants et si le vaccin obtient l'homologation réglementaire.