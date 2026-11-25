Près de 350 combattants russes ont perdu la vie au Mali entre septembre 2023 et septembre 2026, selon des données de l'agence nationale russe des statistiques (Rosstat), obtenues par deux groupes de hackers, Cyber Partisans et Silent Crow, et analysées par le quotidien britannique The Guardian. Le journal indique avoir pu associer la majorité des décès recensés à des affrontements connus. Dans un article publié mardi 24 novembre, le média évoque notamment la vaste offensive coordonnée menée par des groupes armés à travers le pays en avril 2026.

Les certificats de décès détenus par l'agence russe des statistiques montrent que 43 Russes ont perdu la vie au Mali le 25 avril 2026, dont six à Kidal et un à Aguelhoc. D'après les documents consultés par les journalistes du Guardian, d'autres combattants russes sont également morts à Bamako et à Gao, lors de la vaste offensive menée par les indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA) et les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), lié à al-Qaïda.

Mais juillet 2024 reste le mois le plus meurtrier pour les Russes au Mali. Le 27 juillet, 70 combattants russes ont perdu la vie à Tinzaouatène, dans des affrontements opposant les rebelles du Cadre stratégique permanent (CSP) à l'armée malienne et à ses supplétifs de Wagner.

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D'après les documents consultés par le Guardian, au moins 349 Russes sont morts au Mali entre septembre 2023 et septembre 2026. Un bilan qui représente « plus de 10 % » des quelque 2 000 personnels d'Africa Corps déployés sur place, souligne un responsable occidental cité par le média britannique, qui estime que ces chiffres sont vraisemblablement sous-estimés.