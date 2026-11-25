En Centrafrique, les médias observent ce mercredi 25 novembre une journée sans information. À travers ce mot d'ordre lancé par l'Union des journalistes centrafricains (UJCA), les professionnels des médias entendent dénoncer les menaces et les intimidations dont ils sont victimes dans l'exercice de leur métier. L'organisation s'inquiète notamment des récentes pressions exercées contre les journalistes de Radio Ndeke Luka. Elle déplore une dégradation du climat de travail et appelle les autorités à garantir la sécurité des professionnels des médias et à préserver la liberté de la presse dans le pays.

Mardi 17 novembre, une centaine de personnes se sont rassemblées devant Radio Ndeke Luka, l'un des médias les plus suivis du pays. Les manifestants accusaient la station de partialité et de diffusion de fausses informations défavorables au gouvernement. Pour les responsables de la radio, cette manifestation n'avait qu'un but : intimider la station et fragiliser ses activités.

Des pressions jugées inadmissibles également par l'Union des journalistes centrafricains, qui a lancé cet appel à une journée sans information. « L'Union des journalistes de Centrafrique n'est pas contre le gouvernement ni contre les institutions de l'État. Mais nous voulons, à travers cette protestation, agir contre certains partisans trop zélés qui cherchent à imposer la peur dans les rédactions et à faire croire que la critique journalistique serait une hostilité envers le pouvoir », explique Eustache Michaël Mounzatela, président de l'UJCA.

Des engagements attendus pour garantir la sécurité des journalistes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour l'UJCA, cette journée constitue une première étape dans une série d'actions destinées à faire entendre les préoccupations de la profession. « Nous attendons des engagements clairs : la condamnation des menaces et des insultes à l'égard des professionnels des médias, la protection effective des journalistes et des mesures pour éviter que de tels actes ne se reproduisent », poursuit Eustache Michaël Mounzatela.

Le Haut Conseil de la communication, de son côté, appelle à l'apaisement. Vendredi 27 novembre, une rencontre de concertation entre les médias centrafricains et le ministre de la Communication se tiendra à Bangui, en collaboration avec le Haut Conseil de la communication.