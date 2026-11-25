Dans les zones de l'est de la RDC touchées par Ebola, les violences faites aux femmes s'aggravent, tandis que la peur de la contamination les dissuade de chercher de l'aide. Selon une enquête de l'UNICEF, près de six femmes et adolescentes interrogées sur dix déclarent que les violences et les abus ont commencé ou se sont intensifiés dans leur vie depuis le début de l'épidémie. Une crise dans la crise, largement invisible.

Derrière chaque épidémie se cachent des vies, des familles et, surtout, des femmes et des filles dont la souffrance n'est pas toujours visible. Depuis Kinshasa, Sandrine Lusamba tire la sonnette d'alarme.

Coordinatrice nationale de la SOFEPADI, une organisation congolaise qui lutte depuis 26 ans contre les violences faites aux femmes et aux filles, elle revient sur sa récente mission à Bunia, en Ituri. Son constat est sans appel. Derrière l'urgence sanitaire liée à Ebola, une autre épidémie progresse, celle des violences, de la peur et de l'isolement.

« Lorsque l'on évoque Ebola, on pense naturellement à la maladie, aux infections, aux décès et aux efforts déployés pour sauver des vies », souligne-t-elle. Mais en Ituri, les femmes et les filles n'ont pas attendu l'arrivée du virus pour vivre dans la violence.

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Le danger jusque dans les foyers

Des années de conflits et de déplacements forcés les ont déjà exposées à une insécurité permanente. L'épidémie vient aujourd'hui aggraver leur vulnérabilité, alimentant les risques de violences, la stigmatisation et les obstacles à l'accès aux services essentiels.

Les chiffres recueillis dans les huit espaces sécurisés de la SOFEPADI témoignent de cette détresse. Ces lieux permettent aux femmes de parler librement, de bénéficier d'un accompagnement psychosocial et d'être orientées vers une assistance médicale ou juridique. Entre janvier et mars, 1 183 visites y ont été enregistrées. De juillet à septembre, elles étaient 3 548. Trois fois plus en quelques mois seulement.

« Ce que nous entendons est inquiétant », rapporte Sandrine Lusamba. Certaines femmes racontent les violences subies au sein même de leur foyer. D'autres décrivent les dangers auxquels elles s'exposent lorsqu'elles sortent chercher de quoi nourrir leur famille.

À ces violences s'ajoutent des obstacles qui les condamnent au silence. Certaines femmes expliquent que la honte, la stigmatisation ou la peur de la maladie les empêchent de demander de l'aide. D'autres n'osent plus sortir ou sont retenues chez elles par leur famille. Et les structures qui pouvaient autrefois les accueillir ont parfois fermé ou changé de vocation.

Six femmes sur dix confrontées à davantage de violences

Ces récits ne sont pas des cas isolés. Ils rejoignent les premières conclusions d'un dispositif inédit de surveillance en temps réel des violences faites aux femmes et aux adolescentes pendant une épidémie en cours.

Menée par l'UNICEF, en collaboration avec la SOFEPADI et l'université de Washington à Saint-Louis, cette initiative a déjà permis d'interroger 1 062 femmes et adolescentes dans cinq zones sanitaires de l'Ituri.

Selon le Dr Douglas Noble, responsable de l'UNICEF chargé de la gestion des incidents liés au virus Ebola, les résultats sont préoccupants. Près de six femmes et adolescentes interrogées sur dix déclarent que les violences et les abus ont commencé ou se sont intensifiés depuis le début de l'épidémie.

Plus d'un tiers d'entre elles rapportent un contrôle accru exercé sur leur vie, qu'il s'agisse de leurs déplacements, de leurs ressources financières ou de leur téléphone. D'autres évoquent des violences émotionnelles, psychologiques, physiques ou sexuelles.

Par ailleurs, sept femmes sur dix vivent dans des foyers concernés par l'isolement, la quarantaine ou la recherche des contacts. Parmi elles, près de deux sur trois signalent une augmentation des violences. Neuf sur dix établissent un lien entre ces abus et le stress ainsi que la peur provoqués par l'épidémie au sein de leur foyer.

Protégées contre Ebola, mais exposées aux violences

« Ces témoignages nous enseignent une chose fondamentale : une femme peut être protégée contre Ebola sans pour autant être protégée contre la violence », souligne Mme Lusamba.

Mais au-delà de ces constats, l'urgence est aussi de renforcer les dispositifs de protection. Depuis juin, l'UNICEF et ses partenaires ont soutenu plus de 3 300 victimes de violences sexistes en Ituri et au Nord-Kivu. Pourtant, ce volet de l'intervention reste lourdement sous-financé, avec un déficit de 76 %.

Pour les actrices de terrain comme Sandrine Lusamba, la priorité est de renforcer les services communautaires, de maintenir les espaces sécurisés ouverts et de garantir aux femmes des moyens confidentiels de signaler les violences.

Elle appelle également à faciliter l'accès aux soins et au soutien psychosocial, sans cesser d'écouter les femmes et les filles les plus touchées.

« Car l'efficacité d'une réponse ne se mesure pas seulement au nombre d'infections évitées, mais aussi à notre capacité à protéger la dignité, la sécurité et les droits des personnes les plus exposées », a insisté la responsable de l'ONG congolaise.

Les équipes de riposte évacuées de l'hôpital d'Akwe

La publication de ce rapport intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant en Ituri, où des violences survenues à proximité d'un hôpital ont perturbé les opérations de lutte contre Ebola, une épidémie qui a déjà fait environ 5 800 morts sur près de 11 800 cas confirmés. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les affrontements avaient contraint les équipes d'urgence à trouver refuge dans le service de maternité de l'établissement.

Le personnel de l'OMS et les équipes médicales congolaises ont toutefois été évacués en toute sécurité de l'hôpital d'Akwe, où ils étaient retranchés depuis plus de trois jours en raison de violents affrontements. « Ils ont pu être mis en sécurité grâce aux efforts conjoints des partenaires du secteur de la santé, du gouvernement et des organisations humanitaires, dans des circonstances extrêmement difficiles », a indiqué sur le réseau social X le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Face à la dégradation de la situation sécuritaire à Mongbwalu, l'OMS a également procédé au déplacement temporaire de son équipe de riposte, composée de membres de l'organisation et de partenaires, dans l'attente d'une accalmie.