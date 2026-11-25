Dix mois après une finale de CAN houleuse à Rabat, le Tribunal arbitral du sport a tranché le litige : mardi 24 novembre 2026, la juridiction a contredit le jury d'appel de la Confédération africaine de football qui, le 17 mars, avait déclaré l'équipe du Sénégal forfait et l'équipe du Maroc championne d'Afrique. Ce sont bien les Lions de la Teranga, vainqueurs sur le terrain, qui ont remporté le titre continental. Une décision qui fait forcément des satisfaits et des déçus de part et d'autre.

Cette décision « nous remplit de joie » : ces mots sont ceux du capitaine de la sélection nationale du Sénégal, Sadio Mané. Le meilleur joueur de la CAN 2025, protagoniste incontournable de la finale explosive du 18 janvier à Rabat, a salué le verdict du Tribunal arbitral du Sport (TAS) et la restitution du titre continental à son équipe. Pour rappel, après la finale gagnée par le Sénégal en prolongation, le jury d'appel de la CAF avait, mi-mars, déclaré les Lions de la Teranga forfait en raison de leur sortie du terrain pour protester contre une décision arbitrale. Et par conséquent, le titre avait été attribué au Maroc sur tapis vert.

« Le Sénégal le mérite amplement »

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Le TAS a donc pris le temps de se pencher sur le dossier et a décidé de redécerner le titre aux Sénégalais. Et du côté de Dakar, on accueille cette décision avec bien du plaisir. « C'est officiel, le Sénégal vient de remporter ce titre pour la deuxième fois. Tout le monde est content », sourit un Dakarois au micro de notre correspondante, Léa-Lisa Westerhoff. Une autre habitante de la capitale se dit « très émue et très heureuse ». « Le Sénégal le mérite amplement », insiste-t-elle.

« On avait déjà gagné sur le terrain. C'était une obligation de nous donner la victoire. Tu ne peux pas jubiler, puis condamner. Ce n'est pas sérieux », reprend un supporter. Un autre voudrait même que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accorde un jour de congé pour que les Sénégalais profitent de ce titre restitué.

Certaines voix moins enthousiastes se font quand même entendre. La tournure des événements des dix derniers mois a mis à mal la CAN et les rapports entre les deux finalistes, pourtant pays amis. « C'est assez regrettable pour le sport africain. Quoi que l'on dise, cela a entaché l'image de l'Afrique sur le plan sportif. Même en tant que Sénégalais, même après avoir gagné, on n'est pas content. Que ça soit allé si loin, au tribunal, dans les instances », nuance un homme. « Je ne voulais pas cette confrontation. C'est regrettable. Regrettable d'avoir ce genre d'histoire entre le Maroc et le Sénégal », renchérit un autre.

« La victoire, c'est sur le terrain, pas au tribunal »

La décision de la juridiction qui siège à Lausanne, en Suisse, n'a pas vraiment étonné dans le royaume marocain. C'est une douche froide, certes, mais les supporters des Lions de l'Atlas se veulent philosophes. Du côté de Casablanca, Ayoub, 32 ans, au micro de Matthias Raynal pour RFI, préfère regarder vers l'avenir : « Il y a de la déception. On attendait un autre résultat. Mais bon, c'est le foot. Il y a les gagnants et les perdants. On va accepter et digérer. On attendra le CAN 2027 pour avoir un résultat bien meilleur. »

Dans les rues casablancaises, de nombreux Marocains espéraient que le TAS trancherait en faveur de leur équipe. Les joueurs sénégalais ont quitté le terrain et méritaient leur disqualification, à leurs yeux. Mais Abdoullah, 25 ans, a un autre regard sur cette finale rocambolesque : « Normalement, on aurait dû gagner pendant le match, durant le temps réglementaire. Ç'aurait été parfait. Autrement, ce n'est pas mérité. La victoire, c'est sur le terrain, pas au tribunal. »

Pour les Marocains, la déception vécue il y a 310 jours, au bout de la nuit au stade Moulay-Abdellah, était bien plus difficile que celle venue de la décision du TAS. La Fédération royale marocaine de football, elle, n'entend toutefois pas en rester là. Dans un communiqué, elle a exprimé sa « protestation » après le rejet de sa demander d'ajourner la décision. Elle pourrait désormais se tourner vers le tribunal fédéral suisse, qui se prononce sur la procédure, pas sur le fond des dossiers.